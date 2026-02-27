카카오톡 채널 기반 24시간 자동응답 시스템 구축... 전세사기·거래신고 등 6개 분야 부동산 민원 상담 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 부동산 민원 상담을 24시간 제공하는 인공지능(AI) 기반 ‘부동산 민원 AI 상담 서비스’를 구축, 3월 3일부터 본격 운영한다.

이번 사업은 부동산 관련 문의 증가로 인한 상담 업무 부담을 완화하고, 구민이 시간 제약 없이 편리하게 상담받을 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진됐다.

서비스는 ‘은평구청 부동산정보과’ 카카오톡 채널을 통해 운영되며, 채널을 추가한 뒤 문의를 입력하면 AI 챗봇이 즉시 답변한다. 근무시간에는 담당 공무원이 1:1 채팅 상담을 병행해 보다 상세한 안내를 제공한다.

상담은 ▲부동산중개업 개설·변경·폐업 신고 ▲토지거래허가 신청 ▲전세사기 예방 및 피해 지원 ▲부동산 거래신고(주택임대차 신고 포함) ▲부동산 핵심 정보 안내 등 총 6개 분야로 구성됐으며, 법령 개정 사항과 주요 정책 정보도 함께 안내한다.

이 사업은 별도 예산 투입 없이 은평구청 직원들이 직접 기획·구축해 행정 효율성과 비용 절감 효과를 동시에 거뒀다. 또한 캐릭터 ‘부톡이’를 제작·활용해 주민 접근성도 높였다.

은평구는 상담 데이터 분석과 이용자 만족도 조사를 통해 응답 정확도와 콘텐츠 품질을 개선하고, 법령 개정 및 처리 기준 변경 사항도 즉시 반영해 최신 정보를 유지할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “이번 AI 상담 서비스 도입으로 부동산 민원을 24시간 신속하게 안내할 수 있는 체계를 마련했다”며 “구민이 보다 편리하게 부동산 정보를 이용할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다”고 밝혔다.