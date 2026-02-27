운영 중단으로 장기간 비어 있던 지하 2층 식당 공간, 주민 요청 반영해 휴게·취식 공간으로 변신 전 연령층 고려한 계단형·포켓·창가·바 테이블 등 다양한 좌석, 직원·미화원 휴게공간도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 도곡1동복합문화센터 지하 2층 식당 공간을 전면 리모델링해 주민과 직원이 함께 이용할 수 있는 휴게·취식 공간 ‘행복쉼터’를 새롭게 조성했다.

코로나19 이후 운영이 급감하며 폐업한 식당 자리와 노후화된 시설을 정비해, 이용객이 많은 복합센터에 필요한 공공 편의공간을 확충했다.

도곡1동복합문화센터는 지하 3층~지상 6층 규모(건물면적 9976.6㎡)로 주민센터, 문화센터 어린이실내놀이터, 도서관 등 다양한 시설이 입주해 방문 수요가 높은 곳이다. 도서관 이용자와 가족 단위 방문이 늘면서 간단한 취식과 휴식이 가능한 공간을 마련해 달라는 요청이 2024년부터 지속적으로 이어졌다.

구는 지하 2층 495.4㎡를 대상으로 2025년 6월 27일부터 2026년 2월 12일까지 리모델링 공사를 진행했다. 전 연령층이 함께 이용하는 시설 특성을 고려해 따뜻한 색감과 편안한 분위기의 인테리어를 적용하고, 이용 방식에 따라 선택할 수 있도록 좌석 구성을 다양화했다.

행복쉼터에는 계단형 휴게공간, 포켓형 공간, 창가 테이블, 바(Bar) 테이블 공간을 조성하고, 공간 특성에 맞는 테이블과 의자를 배치했다. 개인 방문객은 물론 가족 단위 이용객도 편리하게 이용할 수 있도록 동선을 정리했으며, 소형 싱크대도 설치했다. 직원과 미화원을 위한 별도 휴게공간도 함께 마련했다.

조성명 강남구청장은 “도곡1동복합문화센터는 어린이부터 어르신까지 하루에도 수많은 주민이 오가는 생활 거점”이라며 “오랫동안 비어 있던 공간을 누구나 머물며 쉬고 대화하는 쉼터로 되살렸다”고 말했다. 이어 “앞으로도 주민 수요를 꼼꼼하게 반영해 모든 세대가 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 환경을 꾸준히 확충해 나가겠다”고 밝혔다.