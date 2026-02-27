[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 정월대보름을 맞아 2월 25일과 26일 동별 윷놀이 행사를 진행, 행사는 28일까지 이어질 예정이다.

이번 행사는 우리 민족 고유의 전통놀이를 계승하고 주민 간 소통과 화합을 도모하기 위해 마련됐으며, 각 동 단체 주관으로 진행되고 있다. 행사에는 주민들이 참여해 윷놀이 개인전과 단체전을 즐기고 제기차기 등 다양한 민속놀이를 체험하며 정월대보름의 정취를 나누고 있다.

또 일부 동에서는 어르신을 위한 식사 나눔 등 따뜻한 마을공동체 활동도 함께 진행돼 주민 간 정을 나누는 시간이 되고 있다. 류경기 중랑구청장은 주민들과 함께 행사에 참여해 전통문화를 매개로 한 공동체 화합의 의미를 되새겼다.

류경기 중랑구청장은 “정월대보름을 맞아 주민들이 함께 어울리며 웃음을 나누는 뜻깊은 시간”이라며 “앞으로도 전통문화를 통해 주민이 소통하고 화합할 수 있는 자리를 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.