13개 초교 3년 이상 집중 육성하는 스쿨 브랜딩 프로그램에 주력, 학교 고유의 교육철학과 강점 극대화해 경쟁력 ↑ 시범운영 호응에 힘입어 작은학교 통합방과후 프로그램은 정규 학사일정에 편성… 사물놀이와 축구 2종으로 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 학령인구 감소에 대응해 학교 경쟁력 강화를 위한 교육경비지원사업에 매진한다.

구는 지역 내 유치원 및 57개 학교의 총 217개 사업에 22억2500만원을 지원하고 교육 체계의 전면 개편에 주력할 방침이다. 특히 올해에는 ‘스쿨브랜딩 프로그램 신설’, ‘작은학교 통합방과후 프로그램’ 확대를 핵심 과제로 추진한다.

지역 내 13개 초등학교를 대상으로 학교당 최대 3000만원을 3년 이상 지원하는 ‘스쿨브랜딩 프로그램’은 학교 고유의 교육철학과 강점을 체계화한 것이 특장점이다. 지속 가능한 경쟁력 확보를 바탕으로 중장기적 관점에서 학교 브랜드를 육성하는 효과가 기대된다.

대표적 예로 세검정초등학교는 전교생이 6년간 단계적으로 다양한 악기를 배우는 ‘모차르트 프로젝트’를 운영한다. 1·2학년은 젬베와 칼림바로 리듬을 익히고, 3·4학년은 우쿨렐레와 바이올린을 연주하며 6학년은 통기타를 배우는 음악교육이다. 구는 이 프로그램을 학교 특성을 집약한 대표 모델로 선정했다.

또 상명대사범대학부속초등학교의 ‘학교가 좋아 수학이 좋아’, 효제초등학교의 ‘미래를 여는 피지컬AI 교육’, 재동초등학교의 ‘한복 예절 교육’ 등 학교별 정체성을 반영한 사업도 골고루 지원한다.

아울러 종로구는 소규모학교의 여건 개선을 위해 2025년 9~12월 시범운영 호응에 힘입어 ‘작은학교 통합방과후 프로그램’을 정규 학사일정에 편성한다. 1·2학기 연중 운영 체제를 도입하고 프로그램은 기존 사물놀이 1종에서 사물놀이와 축구 2종으로 확대할 계획이다.

학생 수 감소로 팀 구성이 어려웠던 단체 활동의 한계 극복을 위해 통합형 축구 프로그램을 도입하고 학교 간 연합 운영을 바탕으로 협동심과 공동체 의식을 강화한다. 울림소리패 사물놀이 공연, 작은학교 축구 페스티벌을 개최해 교류를 활성화하고 학생들의 다양한 경험을 돕는다.

이외도 구는 학교시설 개선 사업 규모를 확대하고, 동아리 활동·미래 과학교육 지원 강화 등 학생 개개인의 적성과 진로 탐색을 뒷받침하는 방향으로 예산을 집중 지원할 계획이다.

정문헌 구청장은 “학령인구 감소는 피할 수 없는 변화지만 공교육의 질을 높이는 기회”라며 “학교가 스스로 경쟁력을 갖추고 선택받는 학교로 성장할 수 있게 안정적이고 지속적인 체계를 구축, 도심형 공교육의 새로운 모델을 제시하겠다”고 강조했다.