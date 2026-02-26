[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘트와이스’의 멤버 정연이 물오른 비주얼과 한층 건강해진 모습으로 근황을 전하며 팬들의 반가움을 사고 있다.

26일 정연은 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 정연은 한층 날렵해진 얼굴 라인을 드러냈다. 밝은 조명과 세련된 스타일링 속에서 정연 특유의 청순하면서도 카리스마 있는 매력이 고스란히 드러났다.

팬들은 댓글을 통해 “건강해 보여서 무엇보다 좋다”, “예전의 청량한 느낌이 돌아온 것 같다”, “언제나 예뻤던 정연”, “물오른 미모”, “역시 정연!” 등 다양한 반응을 쏟아냈다. 단순한 외형 변화보다 컨디션이 좋아 보인다는 점에 더 의미를 두는 반응이 주를 이뤘다.

앞서 정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드제를 복용하며 부작용을 겪었고 그로 인해 체중 변화와 함께 활동을 잠시 중단하기도 했다. 이후 치료와 휴식을 병행하며 컨디션 회복에 집중했고 꾸준한 운동으로 체력과 건강을 되찾아 왔다.

현재 트와이스는 해외 투어를 통해 글로벌 팬들과 만남을 이어가고 있다.