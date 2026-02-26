[연합뉴스]
[헤럴드경제=최원혁 기자] 서울 중구 북창동 상가 건물에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업에 나섰다.

26일 중부소방서는 이날 오후 6시22분께 북창동의 한 상가건물 2층에서 회색 연기가 난다는 신고를 접수했다. 소방 당국은 인원과 장비를 투입해 진화 작업 중이다.


