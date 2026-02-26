[헤럴드경제=이원율 기자]스페인 최대 관광 도시 바르셀로나가 관광객 쏠림 현상을 줄이고 주택 문제 해결 재원을 마련하기 위해 관광세를 배로 올렸다.

바르셀로나를 관할하는 카탈루냐주 의회는 25일(현지시간) 휴가용 숙소 이용객에 대한 세금을 현행 1박 평균 6.25유로(1만원)에서 최고 12.5유로(2만원)로 올리는 법안에 승인했다고 로이터 통신이 보도했다.

호텔 투숙객은 이에 따라 4월부터 호텔 등급별로 현재 1박당 5~7.5유로(8000~1만2000원)에서 10~15유로(1만6000~2만5000원)를 지불해야 한다.

바르셀로나 호텔 거의 절반을 차지하는 4성급 호텔에서 2명이 2박을 하면 지방당국이 한명에 1박당 최고 11.4유로(1만9000원)를 부과할 수 있어 추가로 45.6유로(7만6000원)가 들 수 있다.

5성급 호텔 투숙객은 1박당 최고 15유로를 부과받을 수 있다.

스페인 통계청에 따르면 바르셀로나가 속한 카탈루냐 지방의 외국인 관광객 수는 지난해 2010만명으로 역대 최고치를 찍었다. 관광객 수가 많아져 주택과 인프라 부족 현상이 심화하자 현지 주민들이 피해를 보는 오버투어리즘(과잉관광) 현상도 심각해졌다.

법안에 따르면 징수 세금의 4분의1은 도시의 주택 문제 해결에 쓸 계획이다.

호텔 경영자들은 세금 인상으로 매년 바르셀로나를 찾는 약 1580만명의 관광객 중 상당수가 이탈할 것을 우려하는 분위기다.

바르셀로나 호텔업 협회의 마넬 카살스 사무총장은 세금 인상 효과를 모니터링하기 위한 단계적 인상 제안이 무시됐다며 “결국 황금알을 낳는 거위를 죽이는 꼴이 될 것”이라고 했다.

이탈리아인 이레네 베라초는 바르셀로나가 이미 매우 비싼 도시라며 재방문 뜻이 없다고 밝혔다. 그는 “이 추가 비용은 공정하지 않다고 본다”며 “그들은 이미 관광객들의 상점 쇼핑과 관광객 방문으로 수익을 내고 있다”고 했다.

다만, 주택 문제에 시달리는 현지 주민 이반 리우는 “세금 인상으로 주택 위기가 해결되지는 않겠지만, 인상 폭은 합리적으로 보인다”고 했다.

스페인의 오버투어리즘 문제는 지속적으로 이어지고 있다.

지난해에는 스페인 유명 관광지 이비사섬 주민들이 몰려오는 관광객을 막으려고 바위로 길을 막는 일도 있었다.

당시 주민 수천명은 에스 베드라 전망대로 가는 길과 주차장으로 쓰이던 공간을 바위로 막았다.

주민들은 과도한 교통량과 떠들썩한 파티, 관광객이 남기고 간 쓰레기로 몸살을 앓는다고 호소했다. 또, 관광객이 너무 많아 자기 집을 드나들기도 힘들 지경이라며 “우리 땅에 대한 침략을 막으려고 행동에 나선 것”이라고 주장했다.