3월 4일부터 전 직원 대상 공공디자인 아카데미 운영…주민체감형 디자인 행정 확대 위한 교육 시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 최근 공공디자인에 대한 주민들의 관심과 기대가 높아짐에 따라 공공디자인 혁신을 위한 전 직원 역량 강화에 나선다고 밝혔다.

구는 주민이 일상에서 체감할 수 있는 품격 있는 디자인 행정을 구현하고자 3월 4일부터 ‘전 직원 대상 공공디자인 아카데미’를 운영한다.

구는 교육 효과를 높이기 위해 간부, 팀장, 실무자 등 직급별 역할에 맞춘 단계별 교육과정을 마련했다.

먼저 간부공무원을 대상으로 ‘동대문구 도시브랜딩 교육’을 실시해 도시브랜드 개념의 변화와 최신 트렌드, 성공사례를 분석, 동대문구의 브랜드 경쟁력 강화 방안을 모색한다.

6급 팀장과 실무자를 대상으로는 공공디자인의 이해와 적용 사례, 사회문제해결디자인, 유니버설디자인 등을 다루는 ‘공공디자인 아카데미’를 진행한다. 교육을 통해 디자인 행정의 기본부터 약자를 위한 디자인 행정까지 알아보는 기회를 제공한다.

구는 이번 교육을 계기로 공공디자인을 행정 전반에 적극 접목해 주민이 체감하는 변화를 만들어갈 방침이다. 도로와 공원, 공공건축물 조성 시 성별, 연령, 장애 유무와 상관없이 누구나 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인을 우선 적용하고, 범죄예방디자인(CPTED)과 사회문제해결디자인을 활용해 범죄 취약 지역과 생활환경을 개선한다.

또 공공시설 안내체계를 주민 눈높이에 맞게 재구성해 행정 서비스 이용 편의를 높이고, 친환경·스마트 요소를 반영한 도시 공간을 확충해 쾌적하고 지속 가능한 도시 환경을 조성할 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 교육은 직원들이 디자인적 사고로 주민의 일상을 세심하게 살피는 계기가 될 것”이라며 “모든 부서가 협력해 주민이 체감할 수 있는 품격 있고 안전한 동대문구를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.