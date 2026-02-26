[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 밀가루 제품 가격을 평균 5% 추가 인하한다고 26일 밝혔다.
1월 업소용·2월 소비자용 밀가루 가격을 각각 평균 4%, 5.5% 내린 데 이은 후속 조치다.
CJ제일제당 측은 “어려운 경영 상황이지만 정부의 물가 안정 기조에 적극 동참하기 위한 취지“라며 “고객과 소비자들의 부담을 조금이나마 덜어드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
spa@heraldcorp.com
입력 2026-02-26 16:18:23
[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 밀가루 제품 가격을 평균 5% 추가 인하한다고 26일 밝혔다.
1월 업소용·2월 소비자용 밀가루 가격을 각각 평균 4%, 5.5% 내린 데 이은 후속 조치다.
CJ제일제당 측은 “어려운 경영 상황이지만 정부의 물가 안정 기조에 적극 동참하기 위한 취지“라며 “고객과 소비자들의 부담을 조금이나마 덜어드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
“코스피 6000? 시작일 뿐…디스카운트 완전히 끝나면 ‘만포인트’도 가능”
‘주식농부’ 박영옥 스마트인컴 대표는 헤럴드경제와의 인터뷰에서 최근 급등한 국내 증시에 대해 “기업가치와 주주가치가 일치되는 구조로 시장이 바뀌고 있다”며 “코스피 6000선 돌파는 구조적 재평가의 시작일 뿐”이라고 진단하며 한국 증시의 오랜 저평가 원인으로 ‘주주환원 부족’을 지목했다.
단독 [단독] “유명 대기업 ‘절반’ 짐 싼다!” 3월 초 구조조정 시작…무슨 일이
[헤럴드경제=고재우 기자] NHN 계열사인 NHN 에듀가 3월 초 희망퇴직을 시작하는 것으로 확인됐다. 특히 사측의 전환 배치 공언에도 불구하고, 소속 직원 ‘절반’ 가량이 전환 배치를 받지 못하고 있다. 이로 인해 구성원들의 불안이 커지는 상황이다. 25일 헤럴드경제 취재를 종합하면 NHN 에듀는 오는 2월 주력 사업인 ‘아이엠스쿨’을 비롯한 주요 서비스 종료에 따라 해당 사업부 인원 ‘약 50명’ 전환 배치를 예고했다. 현재까지 전환 배치 대상 50명 중, 10명가량 만이 전환 배치된 상태다. 약 40명이 전환 배치를 받지 못한 것이다. NHN 에듀 총원이 약 80명임을 고려하면 절반이 짐을 싸야 할 위기에 처했다. 이와 관련 NHN은 “전환 배치 대상자 전원은 사업 종료가 예정된 부서 인원일 뿐”이라고 설명했다. 종료되는 사업 외에 다른 인원은 전환 배치 혹은 희망퇴직 대상이 아니란 주장이다. 김성후 노무법인 천지 노무사는 “일반적으로 경영상 필요로 인해 구조조정이 불가피한 경
“금괴 21㎏, 무려 53억원어치”…기부하고 사라진 日 시민이 남긴 말은
[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 한 시민이 오사카시 수도국에 금괴 21㎏을 익명으로 기부해 화제다. 해당 금괴는 시가로 약 56600만엔(약 53억원)에 달하는 금액이다. 19일 일본 요미우리신문 등에 따르면 오사카시는 이날 금괴 21㎏을 기부 받았다고 밝혔다. 이름이 알려지지 않기를 원한 기부자는 해당 금괴를 상수도관 노후화 대책에 사용해 달라는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 기부 의사는 지난해 11월 시점에 전달됐다. 기부자는 일본 전국에서 잇따른 상수도관 파손으로 인한 누수 사고 뉴스를 보고 기부를 결정했다고 설명했다. 오사카시 상수도국은 이번 기부가 상수도 사업 관련 기부로는 “과거에 경험한 적 없는 금액”이라고 밝혔다. 해당 금괴는 기부자의 의향에 따라 상수도관 교체 비용으로 활용할 예정이다. 기부된 금괴 평가액은 일반적인 상수도관 약 2㎞를 교체할 수 있는 비용에 해당한다. 요코야마 히데유키 오사카시장은 기자회견에서 “엄청난 금액이라 말문이 막힌다”며 “상수도관 노후
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를