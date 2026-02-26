서울 한 대형마트 밀가루 판매대 [연합]
서울 한 대형마트 밀가루 판매대 [연합]

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 밀가루 제품 가격을 평균 5% 추가 인하한다고 26일 밝혔다.

1월 업소용·2월 소비자용 밀가루 가격을 각각 평균 4%, 5.5% 내린 데 이은 후속 조치다.

CJ제일제당 측은 “어려운 경영 상황이지만 정부의 물가 안정 기조에 적극 동참하기 위한 취지“라며 “고객과 소비자들의 부담을 조금이나마 덜어드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.


spa@heraldcorp.com