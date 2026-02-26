“자본시장, 비정상에서 조금씩 벗어나고 있다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 26일 “비정상에서 벗어나 정상화되는 것을 넘어 대한민국이 다른 어떤 나라보다도 더 높이 평가되는 코리아 디스카운트에서 코리아 프리미엄으로 나아가야 하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 “한때 코리아 디스카운트라는 이름으로 우리가 가진 자산들이 저평가됐는데 이제 조금씩 정상화되어서 많이 개선되고 있다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 이어 “우리 경제를 발목 잡았던 불투명하고 불합리한 요소들이 제도 개선을 통해 조금씩 개선되면서 자본시장도 비정상에서 조금씩 벗어나고 있다”면서 “어제(25일) 자사주 소각을 의무화하는 상법 개정안이 국회를 통과했다. 이제 앞으로 ‘주가 누르기 방지법’ 같은 추가 제도 개혁이 뒷받침되면 이런 정상화의 흐름도 더 크게 될 것 같다”고 지시하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 “한때 불가능해 보이던 자본시장의 정상화가 현실이 되는 것처럼 망국적 부동산 공화국을 해체하는 것 역시도 결코 넘지 못할 벽은 아니”라면서 “실제로 서울 지역에서 상당폭의 집값 하락이 나타나고 있다. 전셋값 상승률도 둔화 중이라고 한다”고 부동산 시장 분위기를 전했다.

이어 이 대통령은 “이제는 거스를 수 없는 대세, 생산적 금융으로의 자본 대전환을 한층 더 가속해야 하겠다”면서 “비정상인 부동산 시장을 정상화하고 국민 삶의 실질적 개선을 위한 모두의 경제로 확실하게 나아가야겠다”고 목소리를 높였다.