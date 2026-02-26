26일, 개항 150주년 기념식…새 전략 등 모색 27일, 북극항로 포럼, 학술 심포지엄 등 열려 ‘더 멀리, 더 넓은 바다를 향한 새로운 꿈’ 도전

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 150년 전 개항한 부산항이 대한민국 해양수도를 넘어 글로벌해양허브로의 도약을 다짐했다.

1876년 조선의 개항으로 문을 연 이래, 부산항은 파란만장한 근대사의 풍파를 이겨내며 한반도의 관문이자 세계를 향한 출발점이 돼 왔다. 이제 부산항은 세계 10위권 경제대국의 성장 기반을 만든 ‘기회의 항구’를 넘어 미래 해양산업의 중심이 되고자 한다.

부산시·부산지방해양수산청·부산항만공사가 공동주최하고 부산항발전협의회가 주관하며, 해양수산부가 후원하는 ‘부산항 개항 150주년 기념 행사’가 26일 오후 2시 부산항국제컨벤션센터에서 열렸다. 행사 프로그램은 26일 개항 150주년 기념식, 27일 ▷제2회 친환경 북극항로 포럼 ▷부산항 개항 150주년 학술 심포지엄으로 구성된다.

부산항 개항 150년 역사를 돌아보고, 미래 해양산업 글로벌허브도시 부산의 미래 비전을 공유하는 자리로 마련된 이날 기념식에는 박형준 부산시장과 조승환 국회의원, 김성범 해양수산부 장관 직무대행, 송상근 부산항만공사 사장, 최도석 시의회 해양도시안전위원장, 양재생 부산상공회의소 회장, 임기택 국제해사기구(IMO) 명예사무총장 등 주요 해양·항만 관계자들이 함께했다.

참석자들은 부산항이 단순한 물류거점을 넘어, 해양산업·글로벌 교역·스마트 항만 혁신 중심도시로 뛰어오르기 위한 전략을 세워야 한다는 데 의견을 모았다.

이날 기념식은 2076년 개항 200주년 타임캡슐 봉안을 위한 참석자 전체 사진 촬영을 시작으로 ▷150주년 타북 ▷공로패 및 표창 수여 ▷주제시 ‘150년 부산항 살으리랏다’ 낭독 ▷부산항 개항 150주년 약사 상영 ▷타임캡슐 봉안식 순으로 진행됐다.

근대항 개항 이후 150년간 대한민국의 산업화·세계화와 함께 성장해 온 부산항의 발자취를 돌아보고, ‘글로벌 해양산업 메가포트로의 대전환’이라는 비전을 제시하는 데 의미를 뒀다. 부산해사고등학교와 국립한국해양대학교의 부산해양시민대학 학생이 타임캡슐 봉안에 함께 참여해 ‘부산항의 미래는 다음 세대와 함께 준비한다’는 메시지를 상징적으로 전달하기도 했다.

행사 이틀째인 27일에는 오전 10시 부산항만공사 주관 ‘제2회 친환경 북극항로 포럼’, 오후 2시 부산항을 사랑하는 시민모임 주관 ‘부산항 개항 150주년 학술 심포지엄’이 열려, 부산항의 역사적 의미와 현재의 과제, 미래 성장 전략 등을 폭넓게 논의한다.

박형준 부산시장은 “부산항은 150년간 대한민국을 지켜낸 생존의 항구였고, 대한민국을 세계 10위권 경제대국으로 성장시킨 기회의 항구”라며 “미래 해양질서를 선도하는 글로벌 항만으로 성장시켜 글로벌해양허브도시 부산의 위상을 더욱 강화하겠다”고 다짐했다.

150년 전 조선의 관문으로 세상과 만난 작은 항구는, 이제 사람들과 물류를 잇는 세계적 허브 도시로 성장했다. 수많은 이들이 지나간 포구의 물길 위에, 부산은 더 멀리 더 넓은 바다로 향하는 새로운 꿈을 그리고 있다.