잠원동 ‘오티에르 반포’부터 적용 엘리베이터 호출·야간 무인 운영

포스코이앤씨는 서울 서초구 잠원동에 소재한 신반포 21차 주택재건축정비사업(오티에르 반포) 현장에 인공지능(AI) 기반 자율주행 청소 로봇을 도입했다고 26일 밝혔다.

이번 도입은 포스코그룹의 AI 전환(AX) 가속화 기조에 맞춰 AI 중심의 디지털 전환을 건설 시공 이후 단계까지 확대 적용한 사례다.

로봇 전문기업 클로봇과 협업해 도입한 자율주행 청소 로봇은 공간 정보 및 이동 경로를 사전에 학습해 단지 내 공용부 전반을 체계적으로 청소한다.

해당 로봇은 스스로 엘리베이터를 호출해 층간 이동이 가능하며, 배터리 및 청소용 물이 부족할 경우 전용 스테이션으로 자동 복귀해 충전 및 급수를 수행한다. 상시 무인 운영이 가능해 반복적인 청소 작업을 보다 정밀하고 안정적으로 수행할 수 있다. 특히 근로자가 모두 퇴근한 야간 시간대에도 운영할 수 있어, 주간 작업과의 간섭 없이 쾌적한 청소 환경을 유지할 수 있다.

포스코이앤씨는 이번 자율주행 청소 로봇 도입을 통해 준공 단계의 품질 관리 수준을 높이고, 입주 전까지 이어지는 관리 과정의 완성도를 강화해 입주민이 체감하는 주거 품질과 만족도를 동시에 높힐 방침이다. 첨단 기술을 고객의 실생활과 맞닿은 ‘입주 전 단계’까지 확장 적용했다는 점에서 의미가 크다.

포스코이앤씨는 향후 이번 사례를 바탕으로, 아파트 단지 등 주거 현장을 중심으로 준공청소 품질 관리 체계를 단계적으로 확대 적용할 계획이다.

포스코이앤씨는 설계·시공 전 과정에서 안전과 품질 확보를 위해 ▷AI 기반 도면·계약문서 검토 ▷AI 기반 레미콘 품질 예측 및 생산 자동화 ▷외벽 균열 탐지 드론 ▷콘크리트 요철 생성 로봇 ▷수중 구조물 조사 드론 ▷4족 보행 로봇 등 다양한 스마트 건설 기술을 선제적으로 도입하고 있다.

최종문 포스코이앤씨 R&D센터장은 “자율주행 청소 로봇 도입은 로봇 기술의 활용 범위를 건설 현장에서 입주민의 실제 생활 공간 관리 영역으로 확장한 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 AI·로봇 기술을 단계적으로 확대 적용해 건설 산업의 지능형 운영 모델을 선도해 나가겠다”고 말했다. 홍승희 기자