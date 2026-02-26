[헤럴드경제=이원율 기자]세계적 명품 브랜드 구찌가 인공지능(AI)으로 만든 모델이 등장하는 화보를 대거 공개했다.

이에 온라인에서는 갑론을박이 벌어지고 있는 모습이다.

25일(현지시간) 영국 BBC방송 등 외신에 따르면 구찌는 이탈리아에서 열리는 세계적 패션 행사인 밀라노 패션 위크를 앞두고 전날 사회관계망서비스(SNS) 계정으로 여러 장의 화보 이미지를 올렸다.

다만, 온라인 공간에서는 구찌가 밀라노 패션 위크를 맞아 “이탈리아의 장인 정신과 창의성”을 기린다고 한 반면, 실제로는 인간 모델과 사진 작가를 배제했다는 지적도 나온다.

이들 이미지가 SNS 내 AI로 대량 생산되는 저질 이미지를 의미하는 ‘AI 슬롭(slop)’에 불과하다는 비판도 나온다.

특히나 논란이 된 AI 이미지는 선글라스를 쓴 노년 여성이 구찌 제품을 두른 후 모피 코트 차림으로 레스토랑 한가운데를 걸으며 주변의 시선을 느끼는 화보다.

이미지 아래 달린 한 댓글에는 “구찌가 1976년 의상을 입을 진짜 밀라노 할머니를 인간 모델로 구하지 못하다니, 암울한 시절”이라고 조롱했다.

이 밖에 구찌는 화려하고 고풍스러운 차림의 남녀 커플 등을 인간 모습을 한 AI 모델이 구찌 로고를 드러내고 있는 장면을 보여줬다.

우주 공간을 떠도는 인공위성에 황금색 구찌 장식이 달린 이미지, 해변을 뛰어다니는 흑마 등 동물과 사물 화보도 여러 장 올렸다.

이들 이미지에는 “AI로 만들어졌다”는 설명이 달려있다.

초고가 명품 브랜드인 구찌가 세계적 이목이 쏠리는 밀라노 패션 위크를 맞아 어떤 이유로 이러한 AI 이미지를 공식 계정에 내세웠는지는 알려지지 않았다.

보통 AI 이미지는 비용 절감 측면에서 선호되지만, 구찌 같은 명품 브랜드가 마케팅을 위해 저비용 기술을 시도할 필요가 있었는지도 의문이라고 BBC는 설명했다.

미국의 경제매체 비즈니스 인사이더도 구찌가 공개한 AI 화보에 대해 온라인에서 “촌스럽다”, “엉성하다”는 비판이 나온다고 보도했다.

맨체스터 메트로폴리탄대학 패션연구소의 프리실라 찬 박사는 BBC에 “럭셔리 브랜드는 최신 기술이 자사 브랜드에 긍정적 이미지를 줄 수 있는지 여부를 챙겨야 한다”고 했다.

패션 업계와 AI 기술은 전반적으로 ‘미묘한’ 애증 관계를 맺고있는 분위기다.

여러 업체는 외계 행성에서 촬영한 듯한 패션 화보를 선보인 바 있고, 특별한 로케이션 촬영 없이 지역별 ‘맞춤형’ 화보를 찍는 데도 AI를 일부 또는 상당 부분 활용하는 모습이다.

편리함이 최고 이점인 한편, AI 특유의 부자연스러움이 외려 역효과를 부를 수 있다는 우려도 공존하는 상황이다.