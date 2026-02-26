㈜코슈코가 24일 대구 엑스코에서 ‘2026 산업생태 구축 2개년 시무식’을 개최했다. 이날 행사에는 전국 클라운지 지역장과 본부장·지점장 등 250여 명이 참석해 중기 운영 계획을 공유했다.

회사는 향후 2년간 제조 기반 확대와 유통 체계 정비를 병행한다는 방침을 밝혔다. 특히 계열사 바이노텍의 GMP 공장 준공을 주요 전환점으로 보고, 생산 인프라를 중심으로 조직 운영 구조를 재정비할 계획이다.

오는 5월 완공 예정인 GMP 생산시설은 ‘육성–개발–유통’으로 이어지는 3S 구조를 물리적으로 뒷받침하는 역할을 하게 된다. 이를 통해 상품 기획, 생산, 유통 간 연계 과정을 보다 체계적으로 관리하겠다는 설명이다.

클라운지 조직 운영에 대해서도 지역 책임 체계를 강화하고, 제조 부문과의 협업 방식을 점검하겠다고 밝혔다. 회사는 유통 거점의 역할을 재정립하고 내부 기능 간 연결성을 높이는 데 초점을 둘 계획이다.

이와 함께 리포브 화장품의 APEC 공식 후원 브랜드 선정, 앱소K 대한삼맥의 CES 참가, Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 참가 계획 등 최근 대외 활동도 공유됐다.

김성희 회장은 기조 메시지를 통해 “바이노텍 GMP 공장 준공은 생산시설 확충을 넘어 산업 운영 구조를 재정비하는 계기”라고 언급하며, 계열사 간 유기적 협업 체계를 강화하겠다고 말했다.

이화용 대표이사는 “향후 2년은 전략을 실행으로 구체화하는 시기”라며 전국 조직과 핵심 인력을 중심으로 산업생태 구축을 추진하겠다고 밝혔다.

한편, 바이노텍 GMP 공장 준공이 예정된 5월 이후 관계사·계열사가 참여하는 2개년 산업생태 구조 구축 프로젝트가 본격 가동될 예정이다.