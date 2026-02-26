[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 2년 연속 축제콘텐츠 대상을 수상했다.

26일 김천시에 따르면 최근 서울 용산 피스앤파크 컨벤션에서 열린 ‘제14회 대한민국 축제콘텐츠 대상’ 시상식에서 축제콘텐츠 부문 대상을 받았다.

이번 성과는 지난해 축제 프로그램 특별상에 이어 2년 연속 수상한 값진 성과다.

김천시는 축제의 핵심이라 할 수 있는 콘텐츠 부문에서 대상을 받으며 대한민국 대표 축제로 성장 가능성을 입증했다.

김천김밥축제는 단순한 음식행사를 넘어 문화 콘텐츠로 확장해, 형식적인 개막식 대신 관광객 참여 중심의 프로그램으로 차별화된 체험형 콘텐츠를 구성해 방문객이 주인공이 되는 축제로 구현해 높은 평가를 받았다.

배낙호 김천시장은 “지난해 특별상에 이어 올해 축제콘텐츠 부문 대상까지 수상하게 돼 매우 뜻 깊다”며 “부족한 부분은 보완하고 콘텐츠 경쟁력은 지속적으로 강화해 꼭 경험해 봐야 하는 대한민국 대표 축제로 자리 잡을 수 있도록 발전시켜 나가겠다”고 말했다.