자경마을버스에 1호차 인도 전기차 보조금에 저상 버스 보조금까지 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] KGM 커머셜(이하 KGMC)이 국내 최초로 개발한 7M급 저상 전기버스 ‘E-STANA(이-스타나)’ 1호차 인도식을 갖고 본격적인 출고를 시작했다고 26일 밝혔다.

KGMC는 지난 25일 경기도 광명시에 위치한 자경마을버스에서 김종현 KGMC 대표이사 및 장관수 자경마을버스 대표이사를 비롯해 광명시청, 경기마을버스조합, 경기도 10여 개 마을버스 회사 관계자 등이 참석한 가운데 ‘이-스타나’ 1호차 인도식을 진행했다.

1호차의 주인공으로 선정된 자경마을버스는 1992년 설립해 경기 광명시 남부 지역의 교통 취약 지역 곳곳을 누비며 시민의 발로 지역 주민들의 일상 이동을 지원하는 역할과 책임을 다하고 있는 버스 운수회사로, 교통 약자를 위해 저상 버스인 ‘이-스타나’를 선택했다고 밝혔다.

장관수 자경마을버스 대표는 “그동안 국내 브랜드는 7M 저상 전기 버스가 없어 어쩔 수 없이 디젤 버스를 구매했다”며 “KGMC가 출시한 국내 최초로 7M 저상 전기 버스 ‘이-스타나’는 교통 약자인 장애인 및 어르신들께서 더욱 편리하게 이용할 수 있는 생활 밀착형 교통수단이 될 것이다”고 말했다.

‘이-스타나’는 12.3인치 디지털 계기판, 전자식 파킹 브레이크 시스템(EPB), 전자식 브레이크 시스템(EBS), 오토홀드, 차체 자세 제어 장치(ESC), 후방 추돌 방지 장치(RCW) 등 운전자 편의 및 안전 장치는 물론 휠체어 탑승 편의 장치도 적용(시내버스 기준)했다.

아울러 삼성SDI의 154.8㎾h의 리튬-이온 고전압 배터리를 탑재해 안정성과 효율성을 확보했으며, 1회 충전 328㎞를 주행할 수 있다.

이 외에도 ‘이-스타나’는 전기차 국고 보조금 및 지자체 보조금은 물론 저상 버스 보조금까지 가능한 모델로 실구매 혜택은 더욱 커 소비자 부담을 최소화할 수 있다.

한편, KGMC는 버스 운수 업체를 찾아가는 ‘이-스타나 전국 순회 전시’를 통해 고객 접점을 확대해 나가고 있다. 지난 1월부터 서울시 및 경기도를 시작으로 충청, 호남 등 30여 곳에서 실시했으며, 오는 3월까지 부산을 비롯해 영남 지역 10여 곳 등을 찾아 ‘이-스타나’의 우수성을 알려 나갈 계획이다.