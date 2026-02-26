[헤럴드경제=도현정 기자]엔비디아가 회계연도 4분기(지난해 11월∼올해 1월) 매출이 681억3000만달러(약 97조원)를 기록했다고 25일(현지시간) 공시했다.

이는 전년 동기 대비 73% 오른 수치로, 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 662억달러(약 94조5000억원)를 상회한 것이다. 엔비디아는 이번에도 역대 가장 높은 분기 매출액 기록을 경신했다. 연간 매출액도 전년 대비 65% 오른 2159억달러(약 308조원)로 역대 최고 기록을 다시 썼다.

조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록, 월가의 예상치인 1.53달러를 웃돌았다. 매출 대부분은 623억달러(약 89조원)를 기록한 데이터센터 부문에서 나왔다.

엔비디아는 현재 분기(올해 2∼4월)에도 매출이 지속 성장, 780억달러(약 111조원)에 이를 것으로 추산했다. 이 역시 월가의 전망치인 726억달러(약 103조6000억원)를 넘어서는 수치다. 엔비디아는 다만 중국 시장의 실적에 대한 부분은 이 추산치에 포함되지 않았다고 전했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스콜에서 “컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고 에이전트형 AI의 전환점이 도래했다”며 “그레이스 블랙웰은 현재 추론 분야 최강자이며, (차기 제품인) 베라 루빈은 이와 같은 지배력을 더욱 확장할 것”이라고 말했다.