▲힐링존 ▲커뮤니티실 ▲멍-休(휴) 등 심리 회복 공간 조성… 27일부터 내달 27일까지 원데이 클래스 참여자 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 동작구(구청장 박일하)는 구민들의 심리 회복과 커뮤니티 활성화를 위해 조성한 동작힐링센터(사당로 17길 4, 3층)가 큰 호응을 얻고 있다고 밝혔다.

지난 1월 2일부터 정상 운영한 동작힐링센터는 20~50대 경력보유여성과 동작수학놀이터(1~2층) 이용 아동 학부모 등 동작구민을 대상으로 운영하고 있다.

구는 동작힐링센터를 ▲힐링존 ▲커뮤니티실 ▲멍-休(휴) ▲공동 공간으로 구성해 방문객 맞춤형 서비스와 특화 프로그램 등을 제공한다.

힐링존은 정규특화 프로그램과 영화 상영, 주민 휴식 공간으로 활용하고, 커뮤니티실은 소모임 활동과 취·창업정보 공유, 독서 및 차담 공간으로 마련했다.

멍-休(휴)는 시각 자극을 최소화해 뇌를 쉬게 하는 공간, 일명 ‘멍 때리기’를 할 수 있도록 조성했으며, 공동 공간에는 커피 머신과 얼음정수기 등을 구비해 셀프 티 바 형태로 운영한다.

동작힐링센터는 3월 원데이 클래스 시범 운영을 앞두고 참여자를 모집한다.

원데이 클래스는 성인여성을 대상으로 하는 ▲감성수학 ▲컬러미러테라피 ▲모바일 브랜딩 랩 ▲미술심리치료 프로그램으로 구성했다.

감성수학 강의에서는 예술 작품 속에 담긴 수학적 원리를 인용한 창의·융합형 예술 활동을 진행한다.

컬러미러테라피는 컬러미러를 활용해 참여자의 과거·현재·미래를 들여다보고, 색채를 통한 심리 치유의 시간을 제공한다.

모바일 브랜딩 랩은 휴대폰을 활용한 개인 브랜딩과 콘텐츠 제작 방법을 배우는 실습 중심 강의이며, 미술심리치료는 부모와 자녀가 함께 참여하는 미술 심리 활동이다.

모집 인원은 프로그램별 15명 내외이며, 모집 기간은 2월 27일부터 3월 27일까지다.

신청은 동작구 통합예약시스템 또는 방문 접수로 가능하다. 다만, 프로그램에 따라 참여자가 조기 마감될 수 있어 사전 확인이 필요하다.

동작힐링센터는 매주 화요일부터 토요일에 오전 10시부터 오후 7시까지 운영한다. 기타 궁금한 사항은 동작구청 아동여성과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “동작힐링센터가 일상에 지친 구민들이 마음을 돌보고 이웃과 소통하는 재충전의 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 동작구만의 생활 밀착형 힐링 시설을 꾸준히 만들어가겠다”고 말했다.