마포구 행복지수 7.05점으로 서울시 전체 평균 6.61점보다 0.44점 높아 국가데이터처(옛 통계청) 지역사회조사 결과 생활만족도와 전날행복도 지난해 이어 1위 차지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 서울특별시가 추진한 ‘2025 서울서베이’ 조사 결과 행복지수에서 25개 서울 자치구 중 가장 높은 점수를 받으며 1위를 차지했다.

서울서베이 행복지수는 자신의 건강상태, 자신의 재정상태, 주위 친지·친구와의 관계, 가정생활, 사회생활에 대한 행복 정도를 종합하여 산출하는 지표다.

마포구는 이 가운데 자신의 건강상태에서 7.54점, 주위 친지·친구와의 관계 7.17점, 사회생활 7.04점을 받으며, 25개 자치구 중 가장 높은 수치를 보였다.

그 결과 2025년 행복지수 서울시 전체 평균은 10점 만점에 6.61점이나, 마포구는 서울시 평균보다 0.44점 높은 7.05점을 기록했다.

또한 사회 공정을 묻는 질문에서는 취업기회 5.92점, 과세 및 납세 6.07점, 지역균형발전 5.76점, 경제·사회적인 분배구조 5.88점을 받아 4개 항목에서 자치구 중 가장 높은 점수를 받았다.

아울러 국가데이터처( 옛 통계청)이 실시한 2025 지역사회조사에서도 마포구는 ‘현재 살고 있는 지역에 대한 전반적인 생활 만족도’ 7.85점, ‘전날 행복도’ 7.40점을 받으며 지난해에 이어 각 항목에서 자치구 중 1위를 차지했다.

지난 1주일간 근로 여부에 관한 질문에 마포구는 ‘일하였다’고 답한 응답자가 76.7%로, 자치구 중 가장 높은 비율을 보였다.

실제로 마포구는 일하고 싶은 구민이 일할 수 있도록 경력보유여성과 청년을 위한 취창업 프로그램과 전담 상담 창구 등을 운영하고, 일자리 박람회 등을 열어 구직자와 기업을 잇는 만남의 장을 마련하고 있다.

아울러 어르신들을 위한 일자리 사업인 ‘우리동네 환경보안관’ 등을 추진하며 세대별 특성에 맞는 일자리 기반을 넓혀 나가고 있다.

박강수 마포구청장은 “구민의 행복보다 더 소중한 가치는 없다”며 “더 많은 구민이 마포에 산다는 사실에 자긍심을 느끼고, 일상 속에서 행복을 체감할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.