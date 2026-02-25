[헤럴드경제=이명수 기자] 25일 저녁 경북 영주에서 공군 F-16 전투기가 야간 비행훈련 중 추락하는 사고가 발생했다. 전투기 조종사는 비상탈출한 뒤 무사히 구조됐다.

공군은 “충주기지 소속 F-16C(단좌) 전투기가 오늘(25일) 오후 7시 31분경 야간 비행훈련 중 경북 영주시 인근 산악지역에 추락했다”고 밝혔다.

현재까지 민간 피해는 없는 것으로 파악했다고 공군은 설명했다.

조종사 1명은 비상탈출한 뒤 20m 높이 나무에 걸려있다고 스스로 신고했다. 신고를 받은 경북도청구조대와 영주소방서는 사고 발생 지점에서 구조작업 등을 벌였다.

그 결과 조종사는 밤 9시 58분경 무사히 구조됐다. 현재 항공우주의료원으로 후송 중에 있다.

전투기 추락으로 인근 지역에서는 약 200평 규모의 산불이 발생했다. 산불 또한 완전히 진압됐다.

공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

국방부는 한·캐나다 외교·국방 장관회의 참석 차 캐나다를 방문 중인 안규백 장관이 사고 직후 현지에서 보고를 받고 F-16 조종사 구조에 최선을 다할 것과 사고 원인을 철저히 조사할 것을 지시했다고 밝혔다.