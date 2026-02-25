[헤럴드경제=최원혁 기자] 유료 세차장을 방문해 결제도 없이 세차하고 집에서 가져온 쓰레기를 내버리는 고객의 모습이 포착돼 누리꾼들의 비난을 사고 있다.

24일 한 온라인 커뮤니티에는 세차장 업주가 제보한 ‘미결제 고객의 CCTV 영상’이 공개됐다.

영상에 따르면 지난 22일 오전 7시35분께 한 남성이 세차장을 방문했다.

남성은 세차장 분리수거장에서 직접 가져온 쓰레기봉투 3개를 쓰레기통에 집어넣었다. 이 중에는 배달 용기에 담긴 음식물도 포함됐다.

“무단투기 등은 CCTV로 차량번호를 조회해 신고한다”는 내용의 안내가 적혀있었지만 그는 아랑곳하지 않았다.

이어 세차 공간에 차를 세워두고 양동이에 물만 떠다 놓은 채, 차를 닦았다.

세차장 운영자는 “결제도 하지 않았다”며 분통을 터트렸다.

영상을 접한 누리꾼들은 “양동이 물은 공짜가 아니다”, “아직도 저런 사람이 있구나”, “쓰레기봉투값 아껴서 자동차 산 거냐”, “아무도 모르는 완전 범죄일 줄 알았느냐”, “이렇게 살지 말자” 고 비판을 쏟아냈다.