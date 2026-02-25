[헤럴드경제=최원혁 기자] 에어컨 실외기 아래에 놓인 수상한 현금을 눈여겨본 식당 주인의 기지로 보이스피싱 범죄 피해를 막고 수거책을 검거할 수 있었다.

25일 경기 양주경찰서에 따르면 지난해 12월30일 오후 5시께 양주시의 한 식당에서 주인 A씨는 주차장 실시간 CCTV를 보다 수상한 상황을 목격했다.

누군가와 전화 통화를 하던 할머니가 검은 봉투에 든 무언가를 실외기 아래에 두고 사라진 것이다.

마약 거래나 보이스피싱을 의심한 A씨가 나가서 확인해 보니 봉투 안에 현금 1400만원이 들어있었다.

A씨가 112에 신고를 한 직후, 주차장에는 택시를 탄 수상한 인물이 나타났다.

보이스피싱 수거책임을 직감한 A씨는 출동 중인 경찰관과 상의하며 수상한 남성 B씨에게 다가가 말을 걸어 시간을 끌기 시작했다. 마침 식당 단골손님과 군인들이 도착했고 A씨는 도움을 요청했다.

이들은 함께 B씨에게 다가가 휴대전화 연락 내역을 지우려는 B씨를 붙잡았다. 결국 B씨는 체포됐고 피해 할머니는 돈을 잃지 않을 수 있었다.

알고 보니 팔순인 피해자는 동사무소 직원과 경찰을 사칭하는 보이스피싱 수법에 속은 것으로 파악됐다.

보이스피싱 조직원들은 피해자에게 전화해 동사무소 직원을 사칭하며 “당신 조카가 주민등록증이랑 위임장을 가져왔는데 조카가 맞느냐?”고 물어봤다.

피해자가 그런 조카가 없다고 답하니 바로 경찰관을 사칭한 조직원이 전화해 여러 이유를 대며 “개인정보 유출이 의심된다”며 “수사를 위해 현금이 필요하니 돈을 마련해 지정한 곳에 두라”고 지시했다.

한편 양주경찰서는 A씨에 대한 감사장을 수여했다.