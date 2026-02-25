주한미군 서해공중훈련 중 中전투기 대치 “한미동맹 엇박자-부처간 엇박자 동시에” “안보, 작은 혼선이 큰 위기로 이어질수도”

[헤럴드경제=강문규 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 최근 중국 전투기들과 대치 상황이 발생했던 주한미군의 서해 공중 훈련과 관련해 “이재명정부 외교안보 컨트롤타워, 손놓고 있나”라고 비판했다.

윤 의원은 25일 페이스북을 통해 “동북아 정세가 긴박하게 움직이는 가운데 이재명 정부의 안보라인에서 동맹과의 엇박자와 부처간 엇박자가 동시에 드러나며 국민의 불안을 키우고 있다”며 이같이 밝혔다.

윤 의원은 “최근 주한미군의 서해 공중훈련을 둘러싸고 한미 간 소통 혼선이 드러났다”며 “주한미군은 지난 18~19일 오산기지에서 F-16 전투기를 서해상으로 100회 이상 출격시키는 공중훈련을 실시했고, 이 과정에서 중국 전투기까지 대응 출격하며 긴장이 높아졌다”고 했다.

이어 “안규백 국방부 장관은 해당 훈련이 한국 측과 충분히 공유되지 않았다며 주한미군사령관에게 항의했고, 주한미군은 브런슨 사령관이 장관과 직접 통화해 국방부와 합참이 제때 보고받지 못한 데 대해 유감을 표명했다고 밝혔다”면서 “다만 주한미군은 훈련 자체에 대해서는 사과하지 않는다는 입장을 분명히 했다”고 말했다.

윤 의원은 “동맹 간 군사훈련을 두고 ‘통보가 있었느냐’,‘보고가 이루어졌느냐’를 놓고 공개적으로 엇갈린 설명이 나온 것 자체가 심각한 안보 혼선”이라며 “이런 혼선은 한미 공조에 대한 신뢰를 약화시키고 불필요한 긴장을 키울 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “여기에 더해 외교·통일 라인의 부처간 엇박자도 드러났다”면서 “정동영 통일부 장관은 북한 무인기 문제와 관련해 유감을 표명하면서 재발 방지 대책으로 9·19 군사합의 일부 복원을 검토하겠다고 밝혔다. 그러나 외교부 고위당국자는 9·19 군사합의 관련 조치에 대해 ‘미국이 동의한 것은 아니며 아직 협의가 진행 중’이라고 밝혔다”고 했다.

그는 “통일부는 정책 방향을 먼저 공개하고, 외교부는 동맹과 협의되지 않았다고 설명한 것”이라며 “이는 명백한 부처 간 엇박자이며 정부 안보라인의 조율 기능이 제대로 작동하고 있는지 의문을 갖게 한다”고 말했다.

특히 “안보는 작은 혼선 하나가 큰 위기로 이어질 수 있는 분야”라며 “부처 간 조율과 동맹 간 협의는 선택이 아닌 필수 원칙이다. 그러나 이재명정부의 안보라인에서는 이러한 필수 원칙이 제대로 지켜지고 있는지 의문이다”고 주장했다.

윤 의원은 “혼란한 동북아 국제정세 속에서 지금 대한민국에 필요한 것은 엇갈린 메시지가 아니라 확고한 한미 공조와 일관된 안보 전략”이라며 “동맹과도 엇박자, 부처끼리도 엇박자를 내는 안보로는 국민의 생명과 국가 안보를 지킬 수 없다. 이재명 정부는 더 늦기전에 안보라인의 혼선을 바로잡고 국민이 신뢰할 수 있는 책임 있는 안보 체계를 분명히 세워야 한다”고 했다.