올해 362억 투입, 발생 예방부터 자원화까지 작년 수거량 대비 10% 늘린 1만1000t 목표

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 매년 반복되는 해양쓰레기 문제의 근본적 해결을 위해 올해 362억원의 예산을 투입, ‘발생 예방부터 자원화’까지 아우르는 전주기 관리 체계 구축에 나섰다.

도는 25일 수산안전기술원 사천지원에서 연안 7개 시군과 회의를 열고, 지난해 약 1만톤이었던 수거량을 올해 1만1000톤까지 10% 확대한다는 목표를 설정했다. 이번 대책의 핵심은 단순히 밀려온 쓰레기를 치우는 사후 처리를 넘어선 ‘과학적 차단’과 ‘자원순환’이다.

도는 우선 집중호우 시 남강댐 방류로 대량의 쓰레기가 사천만으로 유입되는 것을 막기 위해 가화천 인근에 차단막 형태의 유입 방지 시설을 설치하기로 했다. 실제로 경남도는 지난해 7월 장마 당시 하천에서 떠 내려온 5000톤의 쓰레기를 처리하기 위해 해양수산부로부터 국비 13억원을 긴급 지원받았던 전례가 있다. 이러한 반복적 피해를 줄이기 위해 장마철 이전 민관 합동 집중 수거 기간을 운영하고 상시 감시 체계도 강화한다는 방침이다.

인프라 확충과 첨단 기술 도입도 속도를 낸다. 거제시에는 국비 등 20억원을 들여 20t급 환경정화선을 신규 건조해 내년부터 낙동강 유입 쓰레기 수거에 투입한다. 또한 마산지방해양수산청 등과 협력해 수거와 유류 사고 대응이 동시에 가능한 ‘해양쓰레기 수거 로봇’의 현장 실증 작업을 강화해 인력 접근이 어려운 해역의 수거 효율을 극대화할 계획이다.

특히 버려지는 쓰레기를 다시 자원으로 되돌리는 ‘순환 경제’ 모델이 구체화된다. 통영시에 조성 중인 해양자원 순환센터는 폐플라스틱과 폐어구에서 열분해유를 추출하는 유화 기술을 도입할 예정이다. 현재 인허가 단계인 이 시설이 가동되면 해양쓰레기가 단순 폐기물이 아닌 새로운 에너지원으로 탈바꿈하는 경제적 해법이 될 전망이다.

이상훈 경남도 해양수산국장은 “해양쓰레기 문제는 특정 지자체만의 노력으로 해결될 수 없는 광역적 과제인 만큼 연안 시군과의 협력이 무엇보다 중요하다”며 “이번 회의에서 도출된 현장의 목소리를 적극 반영해 도민들이 직접 체감할 수 있는 청정 경남 바다를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.