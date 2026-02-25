- 산림청, 2026년 도시숲 조성 본격 착수…도시 열환경을 개선, 미세먼지 저감과 시민 휴식공간 제공

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 직무대행 박은식)은 도시 열환경을 개선하고 미세먼지 저감과 시민 휴식공간 제공 등 사회·환경적 개선을 위한 2026년도 도시숲 조성사업에 본격 착수한다고 25일 밝혔다. 올해 사업 규모는 총 142개소 1760억 원으로 이 중 880억 원은 국비로 지원된다.

도시숲 조성사업은 도시 유형과 수요에 따라 세 가지 사업으로 구분해 추진한다. 우선, 기후대응 도시숲은 전국 90개소에 총 125헥타르(ha) 규모로 기후위기에 대응하고 탄소흡수원 확충을 위해 조성한다.

이어, 도시바람길숲은 15개 도시를 대상으로 도심의 대기 순환 증진 및 열섬현상 완화를 목적으로 조성한다. 또한 자녀안심 그린숲은 어린이 통학환경 개선과 안전한 녹색보행로 확보를 목적으로 초등학교 주변에 37개소를 조성한다.

이를 위해 산림청은 지방정부와 협력해 지역별 도시환경 개선수요를 반영한 맞춤형 도시숲을 조성할 계획이다. 특히, 도심 내 유휴공간, 공공시설 부지, 도로변 등을 활용해 국민이 가까이에서 이용할 수 있는 도시숲을 확대한다는 방침이다.

김기철 산림청 도시숲경관과장은 “도시숲은 도시의 기후위기 대응과 생활환경 개선에 기여하는 중요한 기반시설이다”며 “국민이 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 사업의 내실화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.