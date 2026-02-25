-학계, 경제·사회 분야 전문가 등 민간위원 16명 참여 ‘관세국경 위험관리 정책 자문단’ 발족···AI 선별 고도화 등 위험관리 정책 전반 자문·점검

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 25일 정부대전청사에서 이명구 관세청장 주재로 ‘관세청 위험관리 정책자문단’(이하 ‘자문단’) 출범식을 갖고, 제1차 회의를 개최했다.

이번 자문단은 최근 마약 밀수, 총기류 불법 반입, 불법 우회 수출, 전자상거래를 통한 위해물품 반입 등 국경 위험이 지능화·다변화됨에 따라, 외부 전문가의 식견을 정책에 적극 반영해 위험관리 정책의 전문성과 실효성을 높이기 위해 구성했다.

자문단은 학계, 경제·사회 분야 전문가, 관세·무역안보 분야 전문가, 유관기관 관계자 등 민간위원 16명 및 관세청 내부위원으로 구성한다. 앞으로 ▷위험관리 정책 발전 방향, ▷신종 위험 대응 전략, ▷유관기관 및 해외 관세당국과의 협력 강화, ▷AI 등 신기술 도입 방안 등 관세청 위험관리 정책 전반에 대해 자문을 수행할 예정이다.

이날 첫 회의에서는 2026년 관세청 통합 위험관리 운영계획과 인공지능(AI) 선별시스템 고도화 방안을 중점 논의했다.

위원들은 부처 간 협력과 AI 분석 역량 강화를 통해 고위험 물품은 정밀 차단하고, 저위험 물품은 신속 통관함으로써 국민 안전과 물류 효율을 동시에 제고해야 한다는 데 뜻을 모았다.

특히 위원들은 현장의 목소리를 정책에 지속적으로 반영하고, 조직·기능·인력의 전략적 재배치를 통해 범정부 차원의 통합 국경위험관리체계로 발전시켜 나갈 것을 제언했다.

이명구 관세청장은 “이번 자문단 발족은 예측 가능한 위험은 물론, 새로운 유형의 위험까지 선제적으로 대비하겠다는 관세청의 강력한 의지”라며, “국민이 안심하고 기업이 신뢰할 수 있는 무역 환경을 조성하는 것이 지속 가능하고 공정한 성장의 밑거름”이라고 강조했다.

이어 “최근 불법·유해물품 반입에 대한 국민 우려가 커지고 있는 만큼, 정책 전문성을 강화해 국민의 불안을 해소하고 건전한 무역 활동은 적극 지원하겠다”고 밝혔다.