부산시, 더파크 동물원 인수해 공립동물원으로 오는 4월 매매계약 체결, 2027년 완전 개장

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 유일의 동물원인 ‘초읍어린이대공원 동물원’이 ‘부산시 공립동물원’으로 거듭난다.

박형준 부산시장은 25일 ‘부산 유일 동물원 정상화를 위한 공립동물원 착수’ 브리핑에서 “법적 분쟁에 휘말려 장기간 멈춰 서 있던 초읍어린이대공원 동물원(더파크 동물원)을 부산시 공립동물원으로 재탄생시키겠다”고 밝혔다.

부산시는 법원의 조정 권고를 받아들여 오는 4월 15일 478억2500만원 규모의 매매계약을 체결하고 동물원 운영권을 인수해 직접 관리 운영하기로 했다. 시는 2026년도 제1회 추가경정예산에 매수 계약금을 포함한 운영비 75억원을 편성했다. 이에 따라 동물원은 민간의 불안정한 구조를 벗어나 시가 책임지는 공공자산으로 전환될 전망이다.

이번 결정은 6년간의 소송을 매듭짓고 민간중심 운영을 공공책임 체제로 전환하는 것으로, 동물복지 수준을 획기적으로 높이고 공공성을 근본적으로 강화하기 위한 조치라는 것이 시의 설명이다.

시는 새롭게 출범하는 공립동물원의 비전을 ‘생명을 존중하는 동물원’으로 설정했다. 가장 큰 장점인 기존 초읍어린이대공원 숲의 자연 지형과 식생을 최대한 보존·활용하는 ‘자연 서식지형 숲 동물원’으로 재구성한다.

또 ‘동물원 및 수족관 관리에 관한 법률’에 따라 영남권의 ‘거점 동물원’으로 육성한다. 거점 동물원은 수도권, 중부권, 호남권, 영남권 4권역 내 동물원 및 수족관의 종 보전 및 안전관리를 위해 지정되고 국비 지원을 받을 수 있다. 현재는 청주동물원과 광주 우치동물원 두 곳만 지정된 상태다.

책임 있는 동물 수급과 교류 체계를 마련한다. 서울어린이대공원 능동동물원과 동물 교류 협의를 진행하고 표준 운영 매뉴얼, 전문 인력 확충도 준비하고 있다.

시는 지난 9일 용역비 2억원을 들여 ‘동물원 정상화 및 운영 기본계획 수립 용역’에 착수, 오는 10월까지 마무리할 계획이다. 2027년 완전 개장을 목표로, 시민들이 생명의 가치를 배우는 교육공간이자 회복을 경험하는 숲속 쉼터가 될 것으로 기대하고 있다.

박형준 시장은 “이번 공립동물원 출범은 지난 6년간 법적 다툼으로 초래된 시민 불편을 해소하고 동물원을 온전히 시민에게 돌려드리는 역사적 전환점”이라며 “민간의 불안정한 운영 구조를 끝내고 투명하고 책임 있는 공공 운영체계로 전환해 시민 신뢰를 회복하겠다”고 강조했다.