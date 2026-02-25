21년 만에 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 국빈 방한했다. 이번 방문은 브라질의 전략적 가치를 재확인하는 계기이자 그간 정체돼 있던 한·브라질 관계를 한 단계 도약시키는 전환점이라는 점에서 의미가 크다.

경제안보 시대에 브라질은 중요한 핵심 국가다. 무엇보다 그린·디지털 전환에 필수적인 자원을 풍부하게 보유하고 있다. 농산물과 석유·철광석 등 전통 자원은 물론 희토류, 리튬, 흑연, 니켈, 그린수소, 생물자원 등 미래 핵심전략 자원의 보고다. 글로벌 공급망 재편이 가속화하는 상황에서 한국이 브라질을 우선적으로 주목해야 하는 이유다.

시장 규모 역시 매력적이다. 브라질은 국내총생산(GDP) 기준으로 신흥국 가운데 중국과 인도에 이어 세 번째로 큰 경제 규모를 보유하고 있다. 브라질을 중심으로 한 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)은 중남미 최대 경제블록으로, 아세안(ASEAN)에 버금가는 소비시장을 형성하고 있다. 유럽연합(EU) 등 주요 경제권이 자유무역협정(FTA)을 통해 선제적으로 시장 확보에 나서는 배경도 여기에 있다.

브라질의 가치는 첨단기술 분야에서도 확인된다. 항공우주, 생명공학, 디지털 결제 시스템(PIX) 등 다양한 분야에서 세계적 수준의 기술 역량을 축적해 왔다. 이러한 산업 기반은 브라질을 단순한 자원 공급국이 아니라 전략적 산업 파트너로 자리매김하게 한다. 양국 간 협력은 단순한 교역 확대를 넘어 합작 투자와 기술 협력, 나아가 공동의 산업생태계 구축으로 확장될 잠재력이 충분하다.

외교적 측면에서도 브라질의 존재감은 뚜렷하다. 미·중 전략 경쟁이 심화하는 국제질서 속에서 브라질은 인도와 함께 글로벌 사우스의 핵심 축으로 부상하며, 기후변화와 글로벌 거버넌스 등 주요 의제에서 개발도상국의 입장을 적극 대변하고 있다. 브라질과의 협력은 한국의 외교 지평을 넓히는 동시에 전략적 선택지를 확장하는 데 중요한 의미를 지닌다.

이번 룰라 대통령 방한의 가장 큰 성과는 브라질의 전략적 가치를 제도적 협력틀로 구체화한 데 있다. 양국은 2004년 수립한 ‘포괄적 동반자 관계’를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하며 협력의 질적 전환을 선언했다. 4개년 행동계획을 통해 이행 과제를 명확히 했고, 고위급 경제·통상위원회 등을 신설함으로써 협력 채널도 복원했다. 항공우주·방산, 바이오·의약, 반도체·인공지능(AI), 그린·디지털 전환, 화장품·콘텐츠 등 고부가가치 미래산업 중심으로 협력 분야도 확대했다. 2021년 이후 중단됐던 한·남미공동시장 무역협정 협상 재개를 위한 동력 역시 확보했다.

이제 남은 과제는 브라질의 전략적 가치를 한국의 전략자산으로 전환할 실행력이다. 전략적 동반자 관계 격상은 출발점일 뿐이다. 신속한 정상 답방을 통해 협력 의지를 재확인하고, 합의 사항을 구체적 사업으로 연결해야 한다. 동시에 민관 공동의 실행체계를 구축해 공급망 협력, 핵심광물 개발, 첨단산업 공동 프로젝트 등 실질적 성과를 창출해야 한다. 브라질이 제공하는 기회는 우리를 기다려 주지 않는다. 지금이 한·브라질 협력의 질적 도약을 이룰 적기다.

권기수 한국외국어대 포르투갈어과 교수