[헤럴드경제=장연주 기자] 지난 24일 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 발생한 화재로 4명의 사상자가 나온 가운데, 사망한 A양(16)이 의과대학 진학을 꿈꾸며 화재가 나기 불과 5일 전인 지난 19일께 이 아파트로 이사 온 사실이 알려져 안타까움을 더하고 있다.

이날 오전 6시18분께 14층짜리 은마아파트 8층에서 화재가 발생해 A양이 숨지고, A양의 40대 어머니와 10대 여동생은 얼굴에 화상을 입고 연기를 마시는 등 부상을 당한 채 소방 당국에 구조돼 인근 병원에서 치료받고 있다.

또 위층 주민인 50대 여성 1명도 연기를 흡입하고 소방 당국에 구조됐으며, 부상자들은 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.

아래층에 산다는 한 주민은 “밖에서 불이 났다는 소리를 듣고 급하게 대피했다”며 “잠옷 차림으로 내려온 A양의 어머니가 소방관에게 ‘아이 한명이 못 나왔다’고 계속 말하고 있었다”고 전했다.

올해 고등학교에 입학하는 A양은 의과대학 진학을 꿈꾸며 지난 19일께 이 아파트로 이사를 온 것으로 전해졌다.

‘교육 1번지’ 대치동에 있는 은마아파트는 새 학기를 앞두고 학부모들이 좋은 학군을 찾아 전세 수요가 몰리는 곳으로 꼽힌다.

화재 발생 전 회사에 출근했다는 A양의 아버지는 조선일보에 “중학교 때 줄곧 1등만 했던 딸이었다”며 “의사가 꿈이었던 우리 애를 위해 대치동으로 이사 온 지 5일 만에 이런 일이 있을 줄 어떻게 알았겠느냐”고 고통스러운 심경을 전했다.

이번 화재와 관련, 1979년 준공된 은마아파트의 시설 노후와 부실한 소방시설, 소방차 진입 지연이 피해를 키웠다는 분석이 일각에서 나오고 있다.

1992년 소방법상 스프링클러 설비 관련 조항이 의무화되기 전에 착공된 은마아파트는 스프링클러가 설치돼 있지 않기 때문이다.

서울소방재난본부에 따르면, 최근 5년 간 주택화재 1만602건에서 발생한 사망자 116명 모두 스프링클러가 설치되지 않은 주택에서 나왔다.

한편, 경찰은 소방당국과 합동 감식을 벌이는 한편 A양의 유족들을 상대로 정확한 화재 원인 등을 조사하고 있다. 현재까지 방화 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 알려졌다.