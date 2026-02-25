[헤럴드경제=장연주 기자] 약물이 든 음료를 마시게 해 2명의 남성을 숨지게 한 ‘강북 연쇄살인’ 피의자인 20대 여성 김모 씨의 추가 범행이 드러났다. 김씨는 첫번째 범행 후 두번째 범행 전에 또 다른 남성에게 수상한 음료를 건네넸고, 남성은 기절해 의식을 잃었던 것으로 확인됐다.

25일 CBS노컷뉴스에 따르면, 30대 남성 A씨는 지난 달 중하순 서울 강북구 수유동 한 노래주점에서 김씨를 만났다. 당시 A씨는김씨와 단둘이 술을 마셨고, 김씨가 건넨 숙취해소제를 마신 뒤 의식을 잃었던 것으로 나타났다.

A씨는 숙취해소제를 마신 직후 상황은 전혀 기억이 나지 않았으며, 한동안 의식을 잃었다가 같은 공간에서 깨어났지만 몸에서 분비물이 나오는 등 상태가 좋지 않았다고 말했다.

당시 그는 신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국에 현장 처치를 받은 것으로 확인됐다.

특히 A씨가 피해를 당한 시점은 피해자가 의식을 잃었던 첫번째 범행과 숨진 피해자가 발생한 두번째 범행 사이인 것으로 나타났다.

당초 김씨의 첫번째 피해자는 지난해 12월14일 경기도 남양주 한 카페에서 김씨가 건넨 숙취해소제를 마신 뒤 의식을 잃었다가 병원으로 옮겨져 목숨을 구했다.

두번째 피해자는 지난 1월28일 서울 강북구 수유동 한 모텔에서 김씨가 건넨 약물 음료를 마신 뒤 숨졌다.

김씨는 경찰 조사에서 알려진 피해자 3명에게만 약물을 건넸다고 진술했지만, 실제로는 첫번째 범행 후 추가 피해자가 있었던 셈이다.

경찰은 지금까지 김씨의 피해자가 더 있을 것으로 보고, 수사를 이어가고 있다.