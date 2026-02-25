[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 우주소녀(WJSN)가 데뷔 10주년 기념 토크 라이브를 성료했다.

24일 우주소녀는 공식 유튜브 채널을 통해 ‘우주소녀 WJSN 10th ANNIVERSARY TALK LIVE’를 진행, 우정(공식 팬클럽명)과 함께 10주년을 더욱 특별하게 맞이했다.

라이브가 시작되자 멤버들은 오랜만에 개인 구호를 곁들인 인사를 전하며 팬들의 뜨거운 호응을 불렀다. 본격적인 토크에 나서기 전 최근 근황을 나눈 멤버들은 서로의 활약을 칭찬하고 응원해 주며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

사전에 받은 팬들의 질문과 메시지를 살펴보는 시간이 이어졌다. 12살이던 우정이 고3이 되었다는 메시지부터 우주소녀에 바라는 귀여운 소원까지 다양한 이야기가 전해졌다. 이 가운데 25일 공개되는 신곡 ‘Bloom hour(블룸 아워)’에서 가장 마음에 드는 부분을 묻는 질문에 연정(유연정)은 다영과 이어지는 파트를 꼽으며 좋은 에너지를 받아 노래할 수 있었다고 답해 신곡에 대한 기대를 모았다.

그런가 하면 보나(김지연)는 ‘사랑의 총알’을 보내달라는 요청에 과감한 애교를 선보이며 현장에 큰 웃음을 선사했다. 이어 단체 인사가 보고 싶다는 메시지에 멤버들은 음악방송에서 선보였던 공식 구호를 힘차게 외쳐 화답했다.

데뷔 10주년의 의미를 더하는 질문도 더해졌다. 10년 후 데뷔 20주년을 맞이한 나에게 하고 싶은 말에 대해 엑시(추소정)는 또 다른 신곡 ‘Mirror(미러)’를 들려주고 싶다며 신곡에 대한 기대를 다시금 끌어올렸다. 이어 가장 기억에 남는 무대를 공유하며 추억을 불러일으킨 가운데 여름이 눈 오는 스키장에서의 무대가 기억에 남는다고 답하자 설아와 수빈(박수빈)은 연습생 시절 스키장에 다 같이 갔던 기억까지 떠올리며 생생히 묘사해 현장에 웃음을 선사했다.

보나(김지연)는 ‘우리가 진짜 한 팀이구나’ 느꼈던 순간에 대해 “최근 다영이 솔로곡 ‘body(바디)’ 챌린지를 하면서 우리 팀 특유의 춤선이 나오는 걸 보고 한 팀이라는 걸 느꼈다”며 많은 우정들의 공감을 샀다. 엑시(추소정)는 “오랜만에 만나도 옛날의 우주소녀 그대로 돌아가는 느낌을 받을 때마다 한 팀이라는 것을 느낀다”고 덧붙였다.

오늘 우주소녀의 10주년을 맞이해 공개되는 스페셜 싱글 ‘블룸 아워’에 대한 소개도 이어졌다. 특히 연정은 동명의 타이틀곡 ‘블룸 아워’를 한 소절 불러 우정들의 뜨거운 반응을 불렀고, 다영 역시 수록곡 ‘미러’를 짧게 선보이며 우주소녀 특유의 벅차고 몽환적인 분위기를 선사해 완곡에 대한 기대감을 끌어올렸다. 이어 멤버들은 ‘블룸 아워’ 뮤직비디오 촬영 당시 비하인드에 대해 밝히며 뮤직비디오에 대한 궁금증도 더했다.

한편 우주소녀는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 데뷔 10주년 기념 스페셜 싱글 ‘Bloom hour(블룸 아워)’를 발표한다.