[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경주시와 동국대 WISE캠퍼스가 지역 주력 산업인 자동차 부품 산업의 미래차 전환을 이끌 전문 인력 양성과 청년 정착 기반 마련에 힘을 모은다.

주낙영 경주시장과 류완하 총장 등은 지난 23일 시청 대외협력실에서 업무협약을 맺고 지역의 주력 산업인 자동차 부품 관련 학과 신설 등에 협력하기로 했다.

따라서 내년까지 행정안전부 지방소멸대응기금 등 7억원을 투입해 미래차 분야 핵심 인재를 양성하고 이들이 지역에 정주하는 선순환 구조를 구축할 계획이다.

대학은 미래자동차공학과(가칭)를 통해 기업이 요구하는 현장 중심의 고급 인재를 배출한다. 산학 공동 멘토링 체계와 신기술 중심 교과과정 도입으로 실무 적응력을 높일 수 있게 돕는다.

미취업청년을 위한 입문 과정(4주), 채용 예정자 대상 기본과정(12주), 재직자 역량 강화를 위한 심화 과정(6개월), 기업 수요 기반 맞춤형 단기과정 등 단계별 교육을 진행한다.

현재 경주지역에는 외동읍을 중심으로 850여 개 자동차 부품 기업이 밀집됐으나 고령화와 청년 인구 유출로 인력난을 겪고 있다.

주낙영 경주시장은 “대학·기업과 협력해 미래 자동차 산업의 전문 인력을 양성하고 청년들이 안정적으로 정착할 수 있게 적극 지원하겠다”고 말했다.