한겨울에도 난방비 1370원 ‘깜짝’

[헤럴드경제=장연주 기자] ‘40억원 자산가’로 알려진 배우 전원주가 한겨울에도 보일러를 켜지 않고, 카페에서 세명이서 커피를 한잔만 주문하는 등 절약하는 생활이 공개됐다.

전원주는 지난 24일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 업로드된 ‘뺑 뚫린 뒷머리 커버하러 며느리와 가발 맞추고 왔습니다’라는 제목의 영상에서 보일러를 거의 틀지 않는다고 했다.

이날 영상에서 PD가 “이렇게 추운 날 보일러를 안 틀면 집이 춥지 않냐”고 묻자, 전원주는 “옷 두껍게 입고 있으면 된다”고 답했다.

제작진은 실제 전원주의 집 도시가스 요금이 월 1370원에 불과하다는 것을 확인했다.

이에 제작진이 “도시가스비가 1370원이 뭐냐 따뜻하게 사셔야지”라고 하자, 전원주는 “도시가스비를 내러 갔더니 직원들이 이렇게 조금 나올 리가 없다고 검사를 다시 하더라. 난 여기로 이사 온 이유 중 하나가 산으로 쫙 가려져 있기 때문이다. 바람이 안들어온다. 집에 들어오면 뜨뜻하다. 보일러 안 떼도 돼”라고 말했다.

전원주는 이날 가발을 맞추기 위해 며느리와 남대문에서 만났다. 두 사람은 식사를 마친 뒤 카페를 찾았고, 이 과정에서 전원주의 절약 습관이 공개됐다.

전원주의 며느리는 “남편, 저, 어머니 셋이 카페에 가면 꼭 음료를 하나만 시키신다”며 “요즘은 1인 1잔이 기본이지 않나. ‘셋이 한잔은 너무하다, 두 잔은 시키자’고 해도 하나만 주문하라고 하신다”고 민망해했다.

며느리는 이어 “어머니가 그렇게 안사셔도 되는데, 아끼는 게 몸에 밴 것 같다”고 덧붙였다.

실제 영상에서는 주문한 커피가 나오자 며느리가 가방에서 종이컵을 꺼내 한 잔을 나눠 마시는 모습이 담겼다.

제작진이 “종이컵을 들고 다니는 사람은 처음 본다”고 놀라자, 전원주는 “나보다 더하다”고 웃으며 반응했다. 며느리는 “어머니랑 가면 한잔만 시키시니까 나눠 마시려고 챙겼다”고 말했다.

한편, 전원주는 지난 2011년 초 주당 2만원대에 SK하이닉스 주식을 매수한 뒤 장기 보유한 것으로 전해져 화제가 됐다. 전날 SK하이닉스 주가는 장중 사상 첫 100만원을 돌파했다. 전원주는 현재 주식 30억원, 현금 10억원 등 보유한 자산만 40억원대에 달하는 것으로 알려졌다.