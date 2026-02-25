[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 고용노동부가 추진하는 올해 일자리 첫걸음 보장센터 운영 대학에 전국 전문대학 중 유일하게 선정됐다고 25일 밝혔다.

일자리 첫걸음 보장센터는 구직 단념 위험군과 미취업 청년을 조기에 발굴해 진로 설계부터 취업, 고용유지까지 단계적으로 지원하는 청년 특화 고용서비스 사업이다.

이번 사업을 통해 영남이공대는 대학이 보유한 취업지원 인프라와 민간전문기관의 현장 발굴 역량을 결합해 미취업 청년 발굴 체계의 고도화를 추진한다.

영남이공대는 개인별 진단 기반 맞춤형 지원을 통해 미취업 원인 유형에 따른 차별화된 접근을 실시하고 지속적인 관리를 통해 실질적인 고용 안정성과 장기근속을 유도할 계획이다.

또 지역 기업 수요와 청년 직무 역량을 매칭한다.

이재용 영남이공대 총장은 “전국 전문대학 중 유일한 선정은 대학이 축적해 온 청년 고용지원 성과와 지역 연계 역량을 인정받은 결과“라며 ”미취업 청년의 사회 진입을 돕는 실질적이고 지속 가능한 지원을 통해 지역 청년 고용 문제 해결에 선도적 역할을 하겠다”고 말했다.