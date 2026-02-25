발급비용 약 3만원…미신청시 항공사가 탑승 거부 가능

[헤럴드경제=서지연 기자] 영국이 무비자 입국이 가능한 한국을 포함한 85개국 방문객을 대상으로 입국 전 전자여행허가(ETA) 신청을 의무화한다. 사전 신청을 하지 않으면 항공사로부터 탑승을 거부당할 수 있어 한국인 여행객들의 주의가 필요하다.

25일(현지시간) 로이터통신과 유로뉴스 등에 따르면 영국 정부는 이날부터 한국, 미국, 캐나다, 호주 등 무비자 입국 대상 85개국 국민에게 ETA 사전 신청을 의무 적용한다. ETA는 비자와는 별도로, 영국 입국 전에 온라인 등록을 통해 여행 허가를 받는 제도다.

영국은 2023년 카타르를 시작으로 지난해 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 일부 중동 국가에 ETA를 도입했으며, 이후 한국과 유럽 국가 등으로 적용 대상을 단계적으로 확대해왔다. 다만 지금까지는 의무 사항은 아니었다.

ETA 발급 비용은 16파운드(약 3만1000원)이며, 무비자 대상 국가 국민이라도 ETA가 없을 경우 항공사는 탑승을 거부할 수 있다. 영국을 경유하는 환승객이라도 공항 내 여권 심사대를 통과해야 한다면 ETA가 필요하다.

ETA의 유효기간은 2년 또는 여권 만료일 중 더 이른 날짜까지다. 이중국적자를 포함한 영국·아일랜드 시민과 영국 거주권 소지자는 ETA 신청 대상에서 제외된다.

영국 정부는 ETA 의무화를 통해 국경 관리 효율성을 높이고, 수수료 수입을 국경·이민 시스템 개선에 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 영국 내무부에 따르면 2026년 1월 기준 ETA 제도를 통해 약 3억8300만파운드 이상의 수익이 발생했다.

마이크 탭 영국 이민부 장관은 “ETA 제도는 영국 국경 보안을 강화하고, 영국 국민과 방문객 모두에게 보다 현대적인 입국 서비스를 제공하는 데 필수적인 조치”라고 밝혔다.