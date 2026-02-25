[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 경북도의회는 25일 대구·경북 행정통합 특별법안 심사가 국회에서 보류된 것과 관련, 국회에 책임 있는 결단을 촉구했다.

이철우 경북지사는 전날 자신의 페이스북에 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 “

전남과 경북은 소멸 위기의 최전선에 서 있고 대구와 광주는 1인당 지역총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다“고 적었다.

이어 “두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다”며 “지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁으로 멈출 시간이 없다”고 강조했다.

이철우 경북지사는 “국민의힘 법사위 모 의원은 저에게 ‘대구경북특별법 통과를 준비했는데 민주당이 갑자기 대구시의회 반대 성명을 이유로 보류시켰다’고 한다”며 “민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 하고, 청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다”고 전했다.

경북도의회도 이날 성명에서 “국회 법제사법위원회에서 대구·경북 행정통합 특별법 심사를 보류해 본회의에 상정조차 하지 못하고 전남 광주통합특별법만을 단독 처리한 데 대해 깊은 유감을 표명한다”며 “지역 균형 발전의 핵심 과제인 대구·경북 행정통합이 제외된 것은 납득하기 어렵다”고 밝혔다.

더불어 “대구·경북 통합은 단순한 행정 구역 합병을 넘어 고사 위기에 처한 지방을 살리고 대한민국 제2의 성장 동력을 확보하기 위한 생존 전략이자 시대적 소명”이라며 국회 법사위에 조속한 법안 재심의 및 의결을 촉구했다.

또 “여야를 향해 전폭적인 입법 지원에 나서달라고 주문하는 한편, 전남·광주 특별법안과 대구·경북 특별법안을 동시에 의결하라고 국회에 요구했다.

대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법은 이날 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못해 본회의에 상정되지 못했다.