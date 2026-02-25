초중고교, 특수학교, 아이휴센터, 지역아동돌봄센터 등 연 300회 이상 지원 지역 내 교육자원을 활용해 학생들은 생생한 체험, 학교는 안심 문화예술, 숲, 생활체육, 과학관 등 분야도 다양

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 지역 청소년에게 교과과정과 연계한 현장체험학습을 지원하기 위해 ‘노원 창의체험버스’를 운영한다.

구는 지난 2013년부터 학교의 현장 체험학습 교통 편의를 제공하고 있다. 처음에는 구청 행정버스의 유휴 시간대를 활용해 간헐적으로 지원하던 것이 교육현장의 높은 만족도에 힘입어 ‘노원 창의체험버스’로 정식 운영 중이다.

작년 한 해 동안 269회를 운행하며 7355명이 이용했다. 현재 구청 행정버스 3대(34인승, 45인승, 47인승)에 45인승 전세버스를 임차 편성하여 연간 315회 이상의 지원이 가능하다.

창의체험버스를 통해 이용할 수 있는 지역 내 교육자원은 ▲노원천문우주과학관, 노원수학문화관 등 학교 밖 교육시설 ▲불암산 나비정원, 노원에코센터 등 자연 분야 ▲노원문화예술회관, 노원어린이극장 등 문화예술시설 ▲노해체육공원, 수락산스포츠타운 등 생활체육분야 ▲월계도서관, 노원어린이도서관 등 도서관 분야 등으로 다양하다.

이밖에 청소년 아지트 등 청소년 전용공간, 지역 커뮤니티 시설도 가능하다. 이중 작년 가장 인기가 많았던 시설은 노원천문우주과학관이었다. 구는 올해 역시 다양한 시설을 통해 지역의 교육자원 활용도를 극대화한다는 방침이다.

특히 지난해 시설을 대폭 보강한 ▲불암산 더불어 숲, 교과서에서 볼 수 있는 유명 인상파 화가들의 작품을 감상할 수 있는 ▲인상파 찬란한 순간들 展, 현재 개관을 앞두고 있는 국내 최대 규모의 청소년 실내 이색 레포츠 체험시설 ▲점프 등이 많은 기관과 학생들의 관심을 끌 것으로 기대된다. 구는 학급 단위 체험이 가능한 시설의 목록, 이용시간과 소요시간 등이 담긴 안내책자를 제작하여 배포하고 구 홈페이지에도 e북 형태로 게재할 예정이다.

이용대상은 지역의 초중고교와 특수학교뿐 아니라 돌봄기관(아이휴센터, 지역아동센터)에서도 이용할 수 있게 했다. 자율적인 체험, 돌봄과 교육의 융합을 위해서다. 탑승 인원이 최소 15명 이상이면 이용할 수 있지만 차량운행 안전을 위해 미취학 아동 연령대는 탑승이 제한된다.

이용을 원하는 시설 및 기관은 행선지(시설)와 창의체험학습일자, 프로그램을 협의한 후 구 홈페이지에 온라인 접수하면 배차 조율 후 예약이 확정된다. 최초 접수는 4~6월 예정된 현장학습에 대해 3월 17일 15시부터 신청할 수 있다. 다만 방문지가 노원구를 벗어나는 등 이용 제한사항이 있는 경우 신청이 반려될 수 있고, 사전 신청 내용에서 일정이나 행선지가 변경되는 경우 구 미래교육과로 사전 통보해야 한다.

오승록 노원구청장은 “교육특구답게 온 마을이 배움터인 다양한 교육환경에서 안전하고 쾌적한 배움을 누릴 수 있도록 지원을 이어나가고 있다”며 “아동청소년들이 더 큰 꿈을 꿀 수 있도록 학교와 지역이 함께 가르치고 돌보는 지역을 만들어 나가겠다”고 말했다.