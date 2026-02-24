“모텔 살인女, 키 170cm에 몸매 좋은 미인, 나 같아도 음료 마신다”…미화 ‘논란’

[헤럴드경제=장연주 기자] 강북의 모텔에서 약물이 든 음료를 먹여 20대 남성 2명을 숨지게 한 ‘강북 모텔 약물 사망 사건’의 피의자 김모씨(22)를 둘러싸고 가해자 미화 논란이 확산하고 있다. 외모와 몸매가 예쁘다는 것은 물론, 외모를 감안해 무죄 판결하라는 주장까지 나오면서 피해자에 대한 2차 가해라는 지적도 나온다. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘모텔 연쇄살인녀 인스타 너무 슬프네요’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 김씨의 사회관계망서비스(SNS)를 언급하면서 “얼굴도 예쁘고, 잘 꾸미고, 관심사도 많고, 연애도 하고 싶어하는 그냥 딱 그 나이대 평범한 여성의 모습”이라고 적었다. A씨는 이어 “그 많은 사진 중에 같이 찍은 사진이 하나도 없다. 피드가 수백장인데 전부 혼자 찍은 것”이라며 “주변에 마음 터놓을 친구 한두 명 있었으면 저런 악마가 되진 않았을 것 같다”고 주장했다. 그러면서 그는 “죄를 지은 만큼 벌 달게 받고, 제2의 인생은 평생 뉘우치면서 치료도