성동구청
성동구청

◆ 서울 성동구<5급 승진예정자> ▲총무과 남기남 ▲ 재무과 김부수

<6급 승진예정자> ▲ 청소행정과 나인채 ▲ 금호2-3가동 오성민

<7급 승진예정자> ▲ 왕십리도선동 김민주 ▲ 옥수동 남제이

<8급 승진예정자> ▲ 민원여권과 곽유빈 ▲ 기초복지과 전혜윤 ▲ 금호1가동 방소형


seouldream01@heraldcorp.com