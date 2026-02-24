[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김태희가 서울 용산구 한남동 주택을 약 127억원에 매각한 것으로 전해졌다. 7년 만에 85억원이 넘는 차익을 얻었다.

24일 한국경제TV에 따르면 김태희는 지난해 11월 서울 용산구 한남동 ‘한남더힐’ 전용면적 233㎡ 1가구를 약 127억7000만원에 매도했다.

새 매수인은 ‘청소왕’으로 잘 알려진 구자관 삼구아이앤씨 대표인 것으로 전해졌다.

앞서 김태희는 해당 주택을 지난 2018년 8월 42억3000만원에 전액 현금 매입했다. 김태희가 7년 만에 얻은 시세차익은 단순 계산으로만 85억4000만원에 달한다.

김태희가 보유했던 전용 233㎡ 평형은 현재 시세가 120억~130억원 정도로 평가된다.

한남더힐은 2011년 단국대학교 한남동 캠퍼스 부지에 32개동, 총 600가구로 구성된 초고급 주택 단지다.

그룹 방탄소년단(BTS) 진, 지민, RM, 배우 소지섭, 한효주 등 연예인을 비롯해 구광모 LG그룹 회장 등 재계 인사들도 거주한다.

한편 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 슬하에 두 딸을 둔 김태희는 지난해 8월 공개된 아마존 프라임 비디오 오리지널 시리즈 ‘버터플라이’에 출연했다.