청와대 ‘불만이 큰 상황’이라는 기사 링크하며…“오해 없길”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 24일 대전·충남 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회에서 야당의 강경한 반대로 처리가 보류된 것과 관련해 “천년의 역사를 가진 광역 행정구역 통합을 충분한 공감 없이 일방적으로 강행할 수는 없다”고 입장을 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 대전.충남 행정통합이 무산된 것과 관련해 청와대가 ‘불만이 큰 상황’이라는 내용의 기사를 링크하며 “오해가 없기를 바란다. 야당과 시도의회의 반대를 무릅쓰고 무리하지 말라는 것이 정부의 입장이었다”며 이같이 적었다.

이어 이 대통령은 “충남·대전은 야당과 충남시도의회가 통합을 반대하고 있다”면서 “100%는 아니더라도 최소한 해당 지역이 대체적으로 공감하고 정치권도 대체로 동의해야 통합할 수 있다”고 덧붙였다.

이날 법사위에서는 행정통합 특별3법 중 광주·전남 통합법만 국회 법제사법위원회 문턱을 넘었다. 이에 따라 6·3 지방선거에서도 광주·전남 지역에서만 통합특별시장을 선출할 가능성이 커졌다.

국민의힘은 “선거를 앞둔 졸속 통합”이라며 충남·대전은 물론 보수 강세 지역인 대구·경북 통합법까지 막아세웠다.

그동안 일각에서는 법안 처리가 난항을 겪는 것에 대해 이 대통령이나 청와대가 불편하게 여길 것이라는 분석도 있었는데, 이 대통령의 이날 메시지는 이러한 관측에 선을 그은 것으로도 보인다.