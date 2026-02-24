영국 명문 사학 ‘로얄러셀스쿨’ 부산캠퍼스가 인허가 절차를 마치고 오는 9월 착공에 들어가면서 강서구 일대의 정주 인프라가 한층 강화될 전망이다.

부산시에 따르면 로얄러셀스쿨 부산캠퍼스는 강서구 명지동에 연면적 1만9,286㎡ 규모로 조성된다. 교사동과 사무관리동, 다목적 강당, 수영장 등을 포함한 6개 동으로 건립되며, 유·초·중 1,350명 규모로 우선 개교한 뒤 향후 고등학교 증축도 계획돼 있다. 2028년 8월 개교가 목표다.

강서구는 부산신항과 녹산국가산업단지, 에코델타시티 등 산업·물류 거점이 밀집한 지역이다. 최근에는 신항 수리조선단지 사업 재추진, 컨테이너 물동량 증가 등 산업 기반 확장 움직임도 이어지고 있다. 여기에 국제학교가 들어서면서 외국인 인력과 전문직 종사자의 장기 체류 여건이 보완될 것으로 기대된다.

산업 기능 확대와 함께 교육 인프라까지 확충되면서, 강서구는 ‘산업기반 도시’에서 ‘산업과 거주 기반을 두루 갖춘 직주근접 도시’로의 전환이 가속화되는 흐름이라는 평가도 나온다.

이 같은 변화 속에서 강서구 범방동에 공급 중인 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’에도 관심이 이어지고 있다. 단지는 부산신항과 차량 10분대 거리에 위치해 직주근접 여건을 갖췄으며, 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유할 수 있다. 상업·의료·문화시설 접근성도 확보했다.

단지는 전 세대를 전세형으로 구성한 공공지원 민간임대 아파트다. 월세 부담 없이 8년간 거주가 가능하며, 임대 기간 중 주택 수에 포함되지 않아 향후 청약 자격을 유지할 수 있다는 점이 특징이다. 청약통장 없이 신청 가능해 실수요자의 접근성도 높였다. 산업과 교육 인프라가 동시에 확장되는 강서구에서, 장기 거주가 가능한 배후 주거 단지에 대한 관심도 점진적으로 확대되는 분위기다.

단지에서 차량 10분대에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 대형 복합 쇼핑몰이 밀집해 있어 생활 인프라 접근성도 우수하다. 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유할 수 있는 점도 장점으로 평가된다. 단지 앞에는 축구장 9개 규모의 수변공원 ‘녹산고향동산’이 위치해 있으며, 일부 세대에서는 서낙동강 조망이 가능하다.

교통 여건도 눈에 띈다. 부경경마공원역(예정)을 통한 부전–마산전철 개통 시 서면·사상 등 부산 주요 도심 접근성이 개선될 전망이며, 가락IC와 김해국제공항, 향후 가덕도신공항으로 이어지는 광역 교통망도 이용 가능하다. 최근 착공한 가덕대교~송정IC 고가도로 사업 등 서부산권 교통 인프라 확충도 생활 반경 확대 요인으로 꼽힌다.

한편 대방건설이 시공한 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’의 특별공급 세대는 전 타입 마감된 바 있으며, 현재는 일반공급을 중심으로 접수가 진행 중이다. 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있다.