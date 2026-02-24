광산구 주요 정책 취재, 문화·관광 소개 등 수행

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 광산구가 24일 소셜캠퍼스 온 광주에서 2026년 광산구 홍보 파트너 발대식을 개최했다.

발대식은 홍보파트너로 선정된 40명(창·제작자(크리에이터) 10명, 소셜지기단 30명)에게 위촉장을 전달하고, 연간 운영 방향을 안내하는 순으로 진행됐다.

올해 홍보파트너는 20대부터 60대까지 폭넓은 연령층으로 구성됐으며, 직장인, 지역 내 소상공인 등 다양한 삶의 현장에 있는 시민들이 참여했다.

홍보파트너는 시민의 시선으로 광산구의 숨은 매력을 알리고 광산구와 시민을 잇는 가교역할을 한다.

이들은 발대식을 시작으로 12월까지 ▷주요 정책 취재 ▷축제 및 주요 행사 콘텐츠 제작 ▷문화·관광 소개 ▷공식 누리소통망(SNS) 점검(모니터링) 등을 수행하며 구정 홍보에 적극 나설 예정이다.

광산구 관계자는 “시민의 목소리가 담긴 콘텐츠는 행정과 구민을 연결하는 가장 강력한 소통 도구”라며 “홍보파트너의 활약으로 광산구가 시민 곁으로 한 걸음 더 다가가는 계기가 되길 바란다”라고 전했다.

한편, 광산구는 지난 2017년부터 누리소통망(SNS)을 통해 구정 소식을 생생하게 전하는 홍보파트너를 운영해 왔다. 블로그(사진, 글 부문) 중심인 소셜지기단과 유튜브(영상 부문) 중심의 창·제작자(크리에이터)로 나눠 활동하고 있다.