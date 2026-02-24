1220명의 해양 인재 사회로 첫발

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 24일 오전 11시 대학 내 대강당에서 졸업생과 학부모, 교직원 및 내외빈 1500여 명이 참석한 가운데 ‘2025학년도 전기 학위수여식’을 진행했다고 밝혔다.

이번 학위수여식에서는 학사 990명, 석사 189명, 박사 41명 등 총 1220명이 영예로운 학위를 수여받았다. 학사 졸업생에는 지난 24학년도 후기 졸업생 287명이 포함되었으며, 해사대학은 제도적 특성에 따라 지난 1월 별도의 수여식을 먼저 진행했다.

석·박사 학위 수여자들은 일반대학원을 비롯해 해사산업대학원, 해양금융대학원, 글로벌물류대학원, 해양과학기술전문대학원 등에서 깊이 있는 연구 성과를 거둔 전문 인력들로, 향후 해양 과학 기술과 정책 현장에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대된다.

행사는 개식 선언에 이어 ▷바다헌장 낭독 ▷학사보고 ▷총장 축사 ▷총동창회장 축사 ▷학위 수여 ▷상장 수여 순으로 진행되었다. 특히 재학 기간 우수한 성적과 모범적인 활동으로 학교의 명예를 높인 학생들에게는 총장상 및 유관기관장 표창이 수여됐다.

류동근 총장은 “거친 바다를 항해하며 단단해지는 선박처럼 여러분도 대학에서 쌓은 역량을 바탕으로 사회라는 바다에서 당당히 주역으로 거듭나길 바란다”며 “졸업 후에도 모교는 여러분의 든든한 항구가 되어 성장을 응원할 것”이라고 말했다.