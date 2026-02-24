청년층 고용률 내려가고 30·50대는 상승

[헤럴드경제=양영경 기자] 청년층 고용 부진의 영향으로 지난해 하반기 7개 특별·광역시의 고용률이 상반기에 이어 다시 하락한 것으로 파악됐다. 일도 하지 않고 구직 활동도 하지 않는 ‘쉬었음’ 인구가 포함된 기타 비경제활동인구는 역대 최대치를 기록했다.

국가데이터처가 24일 발표한 ‘2025년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표’에 따르면 특별·광역시 구 단위 취업자 수는 1158만9000명으로 전년 같은 기간보다 4만명 감소했다.

고용률은 58.8%로 0.2%포인트 하락했으며, 2021년 관련 통계 작성 이후 하반기 기준 첫 하락이다. 상반기에 이어 하락 흐름이 이어졌다.

연령대별로는 청년층(15∼29세)에서만 고용률이 하락했다. 김락현 고용통계과장은 “청년층 고용률은 하락했고, 30대와 50대는 상승했으며 나머지 연령대는 전년과 동일했다”고 설명했다.

특별·광역시 지역은 시·군 지역보다 청년층 인구 비중이 높아 청년층 고용 부진이 전체 고용률에 미치는 영향이 크게 나타났다는 것이 데이터처의 분석이다.

지역별로는 인천 옹진군(79.0%), 대구 군위군(76.3%)의 고용률이 높았고, 부산 영도구(47.2%), 대구 서구(52.0%)는 낮았다. 실업률은 3.6%로 0.2%포인트 상승했으며, 서울 관악구(5.7%)와 인천 부평구(5.6%) 등에서 높게 나타났다.

비경제활동인구는 3만4000명 증가해 769만명으로 집계됐다. 이 가운데 ‘쉬었음’과 ‘취업 준비’ 등으로 분류되는 기타 비경제활동인구는 14만1000명 늘어난 195만7000명으로, 관련 통계 작성 이후 가장 많았다. 직전 최대치는 통계 작성을 시작한 2021년의 188만5000명으로 당시에는 코로나19 영향이 컸다.

한편 9개 도의 시 지역 취업자는 1년 전보다 11만6000명 증가했고, 고용률은 62.4%로 전년과 같았다. 실업률 역시 2.9%로 동일했다. 반면 군 지역 취업자 수는 1만1000명 감소했으며, 고용률은 68.9%로 0.5%포인트 하락하고 실업률은 1.3%로 0.2%포인트 상승했다.

시·군 지역의 비경제활동인구는 각각 5만6000명, 1만6000명 증가했다. 특히 쉬었음 인구가 포함된 기타 비경제활동인구는 시 지역에서 5만9000명, 군 지역에서 3만명 늘었다. 군 지역의 기타 비경제활동인구는 25만2000명으로 2013년 관련 통계 작성 이후 가장 많았다.