대한적십자사 서울·부산 봉사관 연계…소외계층에 나눔

[헤럴드경제=박연수 기자] 조선호텔앤리조트 임직원들이 2월 한 달 동안 3번에 걸쳐 제빵봉사활동을 펼쳤다고 24일 밝혔다.

대한적십자사와 연계한 이번 봉사는 2월 10일 부산, 2월 12일과 24일 서울에서 이뤄졌다.

웨스틴 조선 부산·그랜드 조선 부산·레저사업부 등 부산 지역 임직원들은 대한적십자사 부산지사에서, 조선 팰리스·웨스틴 조선 서울·포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동 등 서울 지역 임직원들은 용산봉사나눔터 및 서초강남봉사나눔터에서 활동했다.

임직원들이 직접 만들고 포장한 빵은 독거 어르신, 한부모 가정 등 소외계층에 전달됐다.

최훈학 조선호텔앤리조트 대표이사는 “앞으로도 지역 사회에 기여하는, 임직원 참여의 다양한 사회공헌 활동에 앞장설 것”이라고 전했다.

한편 조선호텔앤리조트는 한국장학재단과 협약으로 관광특성화 고등학교 학생 장학금 지원, 국가유공자 봉사활동, 아동복지시설 대상 ‘삼계탕 나눔’, ‘다정다감 김장나누기’ 등 사회공헌활동을 진행하고 있다.