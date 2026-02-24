[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 지드래곤 악플러 100여 명을 상대로 법적 대응에 나섰다.

24일 지드래곤 소속사 갤러시코퍼레이션은 공식 홈페이지를 통해 “지드래곤에 대한 명예훼손, 허위사실 유포, 악의적 비방 및 인격권 침해 행위에 대해 법무법인 율촌과 협력해 강경 대응을 이어가고 있다”고 밝혔다.

소속사는 ”당사는 팬 여러분의 제보 및 자체 모니터링을 통해 수집한 증거자료를 토대로 100여 명이 넘는 악성 게시물 작성자들에 대해 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)’ 혐의로 대규모 고소를 진행했다“며 ”수사기관은 온라인 커뮤니티 및 SNS 플랫폼에 대한 압수수색을 통해 다수의 피의자를 특정하였으며, 해당 피의자들은 각 주소지 관할 경찰서로 이송되어 수사가 진행되고 있다“고 설명했다.

이어 ”현재 일부 피의자에 대해서는 혐의를 인정한 상태로 피고소인 조사가 완료되어 검찰에 송치되었으며, 처분 결과를 기다리고 있다. 혐의를 부인하는 피의자에 대해서도 경찰 단계에서 적극적인 수사가 이어지고 있다“고 밝혔다.

그러면서 “현재는 검찰 송치 단계로, 피의자를 특정할 수 있는 정보는 개인정보보호법 및 수사 절차상 공개가 어렵다”며 “신속하고 엄정한 처리를 위해 관련 기관과 긴밀히 협력하고 있다”고 덧붙였다.

끝으로 소속사는 ”국내외를 불문하고 아티스트를 지칭하는 모든 표현 전반에 대해 상시 모니터링을 진행하고 있으며, 아티스트가 언제나 건강하고 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 책임을 다하겠다“고 강조했다.

한편 지드래곤은 최근 아시아 3개 도시에서 첫 단독 팬미팅을 마치며 활동을 이어가고 있다. 서울을 시작으로 일본 요코하마, 태국 방콕에서 열린 ‘2026 G-DRAGON ’FAM‘ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’는 총 9만명을 동원한 것으로 집계됐다. 그는 오는 4월 12일과 19일 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 ‘코첼라’ 메인 스테이지에 오른다.