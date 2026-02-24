손해 배상 청구도 검토

[헤럴드경제=김아린 기자] 이재명 대통령을 살해하겠다는 글을 인터넷에 올린 10대 청소년 2명이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 사이버수사과는 지난해 9월 4일 119안전신고센터 게시판에 이 대통령에 대한 살해 협박 글을 작성한 A·B군을 협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 24일 불구속 송치했다고 밝혔다.

경찰은 수사 과정에서 A군이 지난해 3월경 충남 아산에 있는 고등학교 학생들을 살해하겠단 글을 작성한 사실도 인지해 공중 협박 및 위계에 의한 공무집행방해 혐의도 함께 적용해 송치했다.

A군은 이외에도 인천 소재 고등학교, 광주 소재 중학교 학생들에 대한 협박 건으로 조사를 받고 있다.

경찰은 A군과 B군에 대한 손해배상 청구 심의도 진행 중이다.

서울청은 “앞으로도 불특정 다수를 겨냥한 협박 행위에 대해 끝까지 추적해 법에 따라 엄정하게 처벌하겠다”고 밝혔다.

서울청은 지난해 11월 20일 사이버 수사·형사·공공범죄수사대 형사기동대 등을 중심으로 공중·주요인사 협박 및 허위조작정보 등 대응 태스크포스(TF)를 구성해 운영 중이다.