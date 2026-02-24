[헤럴드경제=민성기 기자] 전 스피드스케이팅 국가대표 김보름이 은퇴 후 근황을 전하며 제2의 인생에 대한 고민을 털어놨다.

23일 방송된 KBS JOY ‘무엇이든 물어보살’에서 김보름은 “이제 제가 은퇴한지 3주 정도 됐다. 12월 31일을 마지막으로 그만뒀다. 은퇴하고 제 2의 인생을 어떻게 살면 좋을까”라고 말했다.

김보름은 2010년부터 2024년까지 국가대표로 활약하며 2018년 평창 동계올림픽 은메달, 2017년 삿포로 동계 아시안게임 금·은·동메달을 모두 획득한 뒤 지난해 말 은퇴했다.

김보름은 “2018 평창 올림픽 이후로 매년 고민을 했다”고 고백했다. 서장훈은 “뜻하지 않게 원하지 않은 일들이 생기면서 어린 나이에 고생 많이 했을 거다. 마음속으로 힘들었을 거”라고 위로했다.

2018년 평창 동계올림픽 여자 팀추월 경기에서 벌어진 이른바 ‘왕따 주행’ 논란 당시 김보름의 나이는 25살이었다. 이후 문화체육관광부 감사 결과 ‘왕따 주행’은 없었다는 결론이 나왔지만, 그는 심리 치료를 받는 등 힘든 시간을 보냈다.

김보름은 “나이도 어리고 그렇지만 그때 그 경험으로 인해서 앞으로 어떤 일이 일어나도 잘 넘어갈 수 있을 것 같다. 다른 사람보다 단단해졌고 무너지지 않을 자신이 있다”고 말했다.

서장훈은 “본인이 갇혀 있으면 새로운 걸 하기 쉽지 않다. 제2의 인생을 시작하는데 33살”이라며 희망을 건넸다. 이수근은 “한 분야에서 정점을 찍고 제2의 인생을 인정해주는 거다. 우리는 얼마나 불쌍하냐. 제1의 인생을 다 두들겨 맞으면서 사는 거다. 본인의 업적을 축하해줘라. 이제 안 그러겠지만 갇혀있지 마라”고 덧붙였다.

김보름은 향후 계획에 대해 “하고 싶은 게 많다”며 “방송, 해설위원, 지도자 생각도 있고 여러 일을 겪으면서 심리상담도 해보고 싶다”고 밝혔다.

서장훈은 현실적인 조언을 건넸다. 그는 “지금 말한 것 안에 정답이 있다. 방송만 전문적으로 하는 사람은 네가 이야기한 나머지 3개를 할 수가 없다. 해설위원은 정기적인 일이 아니다. 4년에 한 번이다. 매번 불러준다는 보장도 없다. 심리상담은 길이 멀다. 학창시절을 처음부터 시작해야 한다”며 “지도자는 네가 후배들을 가르치면서 방송출연해도 된다. 해설도 해도 된다. 지도자가 일단 안정적”이라고 조언했다.