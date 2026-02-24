[헤럴드경제=이원율 기자]이른바 ‘엘 멘초’로 불린 멕시코 마약 카르텔 두목 네메시오 오세게라 사살에는 미국 중앙정보국(CIA)이 중요 정보를 제공했다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 미국 정부 관계자와 소식통을 인용해 23일(현지시간) 전했다.

보도에 따르면 작전 보고를 받은 한 관계자는 CIA의 정보가 멕시코 카르텔 수장 제거에 큰 역할을 했다고 밝혔다.

그는 CIA가 인적 정보망(휴민트), 위성 이미지, 도청 등 여러 정보 수집 수단을 보유하고 있다고 강조했다. 다만, 정보의 구체적 출처는 밝히지 않았다.

미국은 바이든 정부 시절부터 펜타닐 제조 공장과 카르텔 지도자를 추적하기 위해 멕시코 상공에서 비밀 드론 작전을 수행했다. 핵심 정보를 전해줄 수 있는 정보원 훈련에도 힘썼다.

멕시코 당국 또한 부분적으로 미국의 기여를 인정했다.

리카르도 트레비야 멕시코 국방부 장관은 오세게라 연인 중 한 명의 정보가 멕시코군의 엘리트 정보 부대에서 나왔다고 했다. 아울러 오세게라의 연락망을 추적하는 중 미국 정보기관으로부터 받은 “보완적 정보”도 활용했다고 인정했다.

비밀 은신처에서 꼬리 잡힌 마약왕

오세게라의 죽음은 허무했다.

멕시코 당국과 미국의 지속적인 추적에도 두문불출하며 꼬리를 밟히지 않은 그는 여자 문제로 결국 늪에 빠졌다.

보도에 따르면 멕시코 당국은 오세게라의 정부 중 한 명의 측근을 꾸준히 추적했다. 이날, 멕시코군은 이 측근이 그녀를 오세게라의 비밀 은신처로 데려간다는 사실을 알았고, 비밀리에 밀행을 추적하던 중 꼬리를 잡을 수 있었다.

멕시코군과의 총격전 끝에 사살된 오세게라는 중남미 최대 폭력조직 중 하나로 악명을 떨친 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)의 최종 보스였다.

할리스코주에 본거지를 둔 CJNG는 조직원 3만여명에, 펜타닐 등 마약 거래, 부동산 사기, 농장운영권 갈취, 석유 절도, 인신 매매 등 불법적인 일을 해온 것으로 알려져 있다.

CJNG는 드론 폭탄, 장갑차, 대공미사일까지 보유한 준군사조직에 가깝다.

멕시코 최대 카르텔인 ‘시날로아 카르텔’의 방계 조직이었지만, 2010년을 전후해 분가한 후 시날로아를 위협할 만큼 성장했다. 현재 CJNG는 시날로아를 능가하거나 비슷한 규모인 것으로 전해지고 있다.

앞서 도널드 트럼프 미국 행정부는 CJNG를 외국테러조직으로 지정하는 한편 오세게라에게 1500만 달러(약 217억원)의 현상금을 걸었다.

크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “멕시코 보안군이 가장 잔혹하고 무자비한 마약 두목의 한 명인 엘 멘초를 죽였다는 소식을 방금 접했다”며 “이는 멕시코, 미국, 라틴아메리카, 그리고 세계를 위한 대단한 진전”이라고 했다.

또 “깊은 슬픔과 우려 속에서 멕시코의 폭력 사태를 보고 있다”고 덧붙였다.