1년물 3.0%·5년물 3.5% 적극 재정·통화 정책 기조에도 “추가 완화 서두르지 않는 듯”

[헤럴드경제=도현정 기자]중국이 사실상의 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 9개월 연속 동결했다.

중국 중앙은행인 인민은행은 24일 일반 대출금리의 기준 역할을 하는 1년물 LPR을 3.0%, 주택담보대출 기준이 되는 5년물 LPR를 3.5%로 각각 유지한다고 발표했다.

이는 시장 전망과 일치했다. 앞서 블룸버그가 실시한 설문에서 전문가들은 전원 이달 LPR에 변동이 없을 것이라 내다봤다. 일본 금융그룹 MUFG도 동결을 예상했다.

중국은 미국과의 관세 전쟁으로 경기 부양 압박이 커지자 지난해 5월 1년물과 5년물 LPR을 0.1%포인트씩 인하한 뒤 줄곧 동결 기조를 이어갔다.

중국에서는 매월 20개 주요 상업은행이 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 은행 간 자금중개센터에 제출한다. 인민은행은 이를 취합·정리해 LPR을 점검한 뒤 공지한다.

기준금리가 별도로 존재하지만 당국이 오랜 기간 이를 손대지 않았고 시중은행들 사이에서 기준금리 역할을 했기 때문에 외부에서도 LPR을 기준금리처럼 간주하고 있다.

중국은 수년째 수출은 성장하지만 내수는 부진한 상황을 이어오면서, 올해 더욱 적극적인 재정·통화 정책을 추진하고 있다. 인민은행은 이달 초 내수 진작을 위해 금융지원을 강화하겠다는 입장을 발표했다. 지난달에는 재대출·재할인 금리를 0.25%포인트씩 인하하면서 지급준비율(RRR)과 정책 금리 인하 기조도 다시 확인했다.

일각에서는 당국이 LPR 인하를 서두르지 않을 수도 있다는 분석이 나온다. 로이터통신은 이번 LPR 동결은 당국이 지난달 부문별 금리 인하 이후 추가적인 완화 조치에 다급하지 않다는 것을을 시사한다고 평가했다.

톈펑증권 애널리스트들은 “중앙은행은 여전히 지급준비율과 정책금리를 인하할 여력이 있으며, 기대를 유도하는 수단으로 이를 유연하고 효율적으로 활용하고 있다”며 “올해 추가 완화가 가능하겠지만 시점을 특정하기는 어렵고 1분기 중 인하 가능성은 제한적”이라고 말했다.